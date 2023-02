El nuevo episodio no quiere dañar sus índices de audiencia por el Super Bowl. | Fuente: HBO Max

La emocionante serie transmitida por HBO Max, The Last of Us, sigue dando que hablar como todas las semanas durante su emisión tradicional.

No obstante, para el estreno de su estreno del quinto episodio dejaremos de hablar de ella el domingo, sino unos días antes: el viernes.

¿Por qué The Last of Us 1x05 se estrenará días antes?

El próximo episodio de The Last of Us será estrenado el viernes 10 de febrero en vez del domingo 12 por HBO Max.

Esto se debe a que el domingo se jugará el Super Bowl, la gran final de fútbol americano.

Curiosamente, en este 2023 se enfrentarán los Philadelphia Eagles contra Kansas City Chiefs, equipo de la ciudad donde se encuentran actualmente los personajes de la serie posapocalíptica.

Debido a que este evento es uno de los que más audiencia genera anualmente, la plataforma de streaming adelantará su episodio para evitar dañar los datos de audiencia que semana a semana recoge la serie.

A partir del sexto episodio, los horarios normales volverán a ser las 9 de la noche (Perú) de los días domingos, incluso en el último episodio, cuando compita directamente con la emisión de la gala de ‘Los Oscar’.

Datos del nuevo episodio

En 'Aguantar y sobrevivir', podemos ver cómo se profundizará en el origen de Kathleen y los Cazadores, así como en la búsqueda de Henry, personajes de los que hemos conocido en el episodio número 4.

La duración del quinto episodio de la temporada 1 de The Last of Us será de 59 minutos.

Dale like al fanpage de PROGAMER en Facebook para mantenerte actualizado con las últimas noticias de videojuegos, anime, comics y cultura geek. Además también puedes escuchar nuestro PROGAMER Podcast en RPP Podcast, iTunes y Spotify.