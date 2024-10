Accionistas de Ubisoft empujan a la venta de la compañía tras un desplome en sus acciones

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Los inversionistas de Ubisoft están presionando para que la compañía considere ofertas de adquisición después de que las acciones cayeron a su nivel más bajo en una década. Esto ocurre luego de un lanzamiento menos exitoso de lo esperado de Star Wars Outlaws.

El 2 de octubre de 2023, las acciones de Ubisoft se situaban en 30 euros. A la fecha se sitúan apenas encima de los 10 euros. La situación es aún más dramática si se considera que las acciones de la compañía de los videojuegos se situaban por encima de los 100 euros en su pico en 2018.

¿Qué pasó con Ubisoft?

El lanzamiento de Star Wars Outlaws no fue el éxito que se esperaba.

Si bien el videojuego no recibió malas críticas, tampoco fue señaldo como una obra maestra, con algunos jugadores criticando su repetitividad. Techspot indica que Star Wars Outlaws vendió un millón de copias en el mes de su lanzamiento, por debajo de las expectativas.

Asimismo, Ubisoft retrasó el lanzamiento de Assasin’s Creed Shadows, originalmente programado el 15 de noviembre a febrero de 2025.

Según indicó la compañía, buscará brindar un juego más completo en base a los “aprendizajes” obtenidos del lanzamiento de Star Wars Outlaws.

Presión para la venta de Ubisoft

Esto ha hecho que Ubisoft recorte sus expectativas de ingresos en el año fiscal en 1.95 mil millones de euros, unos 2.1 mil millones de dólares.

CNBC ha reportado que AJ Investments, con menos de 1% de las acciones de Ubisoft, está buscando que otros accionistas inciten a la venta de la compañía. En una carta, AJ Investments aseguró que ya ha juntado al 10% de los accionistas.

Ubisoft, fundado en 1986, es uno de los gigantes de la industria de los videojuegos con franquicias como Assasin's Creed, Far Cry, Tom Clancy's, Just Dance, Rayman, Prince of Persia, Watch Dogs, The Division, Anno, entre otras.