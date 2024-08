Star Wars Outlaws: ¿Vale la pena el nuevo juego de Ubisoft?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Star Wars Outlaws, el nuevo juego de mundo abierto de Ubisoft desarrollado por Massive Entertainment, nos sumerge en los bajos fondos de la galaxia entre los eventos de El Imperio Contraataca y El Retorno del Jedi. Encarnando a la forajida Kay Vess, tendremos que sobrevivir en un universo dominado por el Imperio y los sindicatos criminales mientras buscamos la libertad.

Star Wars Outlaws: un mundo abierto orgánico y lleno de posibilidades

Uno de los puntos fuertes de Star Wars Outlaws es sin duda su mundo abierto. Podremos explorar 4 planetas, cada uno con sus propios biomas, ciudades, personajes y secretos. El diseño es orgánico y las misiones fluyen de manera natural, invitándonos a perdernos por sus rincones.

El speeder es nuestro medio principal de transporte y lo podemos mejorar.Fuente: Progamer

Los entornos interiores están especialmente cuidados, con un gran nivel de detalle e iluminación. Sin embargo, en exteriores se notan algunas inconsistencias gráficas y problemas de pop-in, sobre todo al usar el speeder. Por supuesto, esto puede ser resultado de la versión preliminar que jugamos para probarlo.

Star Wars Outlaws: una jugabilidad variada pero irregular

Star Wars Outlaws apuesta por ofrecer una gran variedad de mecánicas y situaciones jugables. Tendremos acción en tercera persona, sigilo, exploración, plataformas, persecuciones, combates espaciales y minijuegos. Esta mezcla en general funciona y evita que la aventura se haga repetitiva.

No obstante, no todos los sistemas están igual de pulidos. En particular, las misiones de sigilo me han resultado un poco tediosas y frustrantes. Dicho esto, si el sigilo es tu pasión, este es tu juego.

El combate, pese a ser entretenido, también puede volverse repetitivo.

Star Wars Outlaws: una historia con giros interesantes

La campaña de Star Wars Outlaws nos narra las peripecias de Kay Vess para dar el golpe del siglo junto a su inseparable y tierna mascota Nix. Aunque al principio puede parecer una trama típica del género, según avanza nos depara algunos giros argumentales inesperados.

Nix es una tierna compañía que nos ayuda a pasar varias misiones.Fuente: Progamer

Vale destacar el sistema de decisiones con consecuencias, que afectará a nuestra reputación con diferentes facciones y abrirá o cerrará ciertos caminos.

Star Wars Outlaws: apartado técnico y artístico notable

Visualmente Star Wars Outlaws cumple con creces a la hora de recrear la estética de la saga. Los escenarios rebosan personalidad y las animaciones faciales de los personajes son muy expresivas, pese algunos fallos puntuales.

Star Wars Outlaws trae un apartado gráfico muy destacado.Fuente: Progamer

Mención especial merece la banda sonora, con temas originales que se adaptan a cada situación y arreglos de clásicos que nos transportan de lleno al universo Star Wars.

Lo jugué en una PC potente: AMD Ryzen 9 7950X y NVIDIA GeForce RTX 4070 Super, con una gran experiencia en 1440P en calidad Alta. No era necesario echar de mano a DLSS, aunque lo hice para pasar de los 100 cuadros por segundo. Hablamos de un juego que no es ligero, pero está bien optimizado considerando todos los detalles que nos trae.

Star Wars Outlaws: ¿Vale la pena?

Star Wars Outlaws es un juego que sorprende gratamente al alejarse de las convenciones habituales de los mundos abiertos de Ubisoft. Aunque me gusta la saga FarCry, posiblemente uno de los temores es que se parezca mucho. Pero no, Ubisoft ha incluido bastantes elementos variados.

Star Wars Outlaws nos ofrece una aventura refrescante, divertida y con mucha personalidad que recrea con acierto el universo de Star Wars.

La jugabilidad incluye el "hackeo" de puertas guiándonos de señales sonoras y visuales.Fuente: Progamer

Algo útil: el juego te indica qué objetos puedes vender sin arrepentirte en el futuro.Fuente: Progamer

Sin embargo, no está exento de defectos. Algunas mecánicas como el sigilo o el combate no terminan de brillar y el sistema de reputaciones podría haberse explotado más.

Si eres fan de Star Wars, los juegos de mundo abierto con sigilo o simplemente buscas una buena aventura de acción, Star Wars Outlaws es una apuesta segura que te mantendrá enganchado durante muchas horas. Una experiencia que, sin ser perfecta, merece mucho la pena.

Puntuación: 7.5/10

Star Wars Outlaws estará disponible a partir del 30 de agosto de 2024 para:

PlayStation 5

Xbox Series X|S

PC (vía Ubisoft Connect y Epic Games Store)

El combate incluye diferentes tipos de balas que varían su efecto dependiendo del rival.Fuente: Progamer