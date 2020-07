La propaganda a través de los videojuegos ha aumentado considerablemente durante los últimos meses. | Fuente: US Army

El Ejército de Estados Unidos ha sido acusado de malas prácticas de reclutamiento durante sus sesiones de transmisiones de videojuegos en la plataforma Twitch.

De acuerdo con Jordan Uhl, periodista de The Nation, el canal de esports de la institución realizó promociones falsas de sorteos de mandos de Xbox mientras sus veteranos jugaban Valorant, League of Legends, Call of Duty y Counter Strike.

Sin embargo, todos los enlaces que fueron compartidos redirigían a las personas a formularios para recibir información de la organización. Muchos de ellos también servían como una inscripción militar.

La investigación apunta a que sus objetivos eran niños o adolescentes en condiciones económicas desfavorables o indocumentados. Cuando identifican a potenciales reclutas, les enviaban a través de los chats enlaces a falsos obsequios que en realidad eran páginas de reclutamiento, en los que no se aludía al concurso ni cuándo se llevaría a cabo.

Al enterarse de esto, Twitch decidió actuar. “Según nuestros Términos de servicio, las promociones en Twitch deben cumplir con todas las leyes aplicables. Esta promoción no cumplió con nuestros términos, y les hemos exigido que la eliminen”, dijo un portavoz de la compañía al sitio de juegos Kotaku.

El Ejército no ha emitido respuesta oficial a esta acusación.



