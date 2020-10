Ahora encontrar al impostor por los votos será tarea complicada. | Fuente: InnerSloth

Among Us, del estudio desarrollador InnerSloth, es uno de los videojuegos más importantes en medio de la pandemia mundial y cada actualización es esperada por sus jugadores. Y próximamente traerá una función que promete refrescar su jugabilidad.

Ya en la versión beta del juego para PC, los jugadores están votando en los tiempos de debate de manera secreta: todos serán anónimos.

Esto último añadirá una nueva capa de complejidad al juego, pues será mucho más difícil encontrar a los impostores basándose en sus votaciones.

Asimismo, el usuario también tiene la oportunidad de configurar el estatus de visibilidad de la barra de tareas que aparece durante la partida, teniendo a disposición las opciones de Siempre, Reuniones o Nunca.

Por otro lado, los cables están cambiando sus colores por formas para no perjudicar a jugadores con problemas visuales.

Estos cambios estarán disponibles próximamente en los servidores oficial del videojuego para PC y celulares.

¿Cómo accedo al modo Beta?

Esta versión, solo disponible para PC, es gratuita. En Steam, debes ir a tu biblioteca, buscar el juego, apretar click derecho > Propiedades. Luego, dirígete a la sección de Beta y selecciona public-beta para empezar a descargar este cliente.

¿Cómo lo descargo?

Por el momento, el juego está disponible para PC, Android y iOS, pero solo en estos dos últimos está gratis.

Si tienes un móvil Android, puedes descargarlo directamente desde la Play Store. En iPhone, hazlo desde la App Store.

En el caso de PC, deberás comprarlo en Steam en el siguiente enlace. El costo es de 3 dólares u 11 soles.



