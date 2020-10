Estos títulos, en su mayoría gratuitos, lograron que personas ajenas a los videojuegos tengan un primer acercamiento con ellos. | Fuente: Composición

La pandemia de la COVID-19 ha hecho que, desde inicios de año, millones de personas se confinen en casa para evitar más contagios de la enfermedad. Para evitar el aburrimiento, los videojuegos se han convertido en una excelente opción, expandiéndose a un mayor número de entusiastas.

Este año ha sido el año de los videojuegos casuales, los cuales han causado tendencia desde las primeras semanas de confinamiento. Desde Ludo, hasta Among Us, aquí una pequeña lista de los más exitosos durante los últimos meses:

Ludo

Al principio del confinamiento, el popular Ludo, minijuego de Facebook, se volvió viral debido a su sencilla jugabilidad basada en el juego mesa. Sin embargo, también tuvo su momento de éxito al convertirse en la principal “excusa” para conversar con aquellos contactos que nunca hablábamos o con los que deseábamos hablar.

Fall Guys

Al poco tiempo, un pequeño juego independiente de la empresa Mediatonic se llevó toda la atención con una fórmula familiar: pequeñas criaturas esponjosas debían sortear una serie de obstáculos como los de un reality show para llegar a ser el último en pie. Este título refrescó al generó de los battle royale (como Fortnite) y decenas de empresas famosas quisieron brindar colaborar con el juego. Además, el ser “regalado” con el servicio online de PlayStation, ayudó bastante en su crecimiento.

Among Us

Sin embargo, la efervescencia de Fall Fuys se vio opacado por crecimiento de un título de 2018, pero que recién se ha popularizado. Among Us, de InnerSloth, pone a 4 a 10 jugadores en una nave y, dentro de ellos, habrá entre uno a tres impostores que deben asesinar al resto mientras cumplen pequeñas misiones. Combinado con las llamadas de Discord, esta moda sigue vigente, con millones de jugadores a la semana.

Genshin Impact

Si bien es cierto, los tres primeros juegos eran muy casuales o generales, para el nicho de gamers amantes del RPG llegó Genshin Impact, un título que fue acusado de ser una copia de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, pero que ha logrado posicionarse en la industria con una combinación de mundo abierto con mecánicas innovadoras y… waifus: personajes femeninos al estilo anime.

Disponible en PC, PS4, Xbox One y celulares gratis.

Plasmophobia

El último boom aún no termina de explotar, pero ya ha obtenido miles de simpatizantes. Para los amantes de los sustos, Plasmophobia brinda una experiencia de terror que involucra cuatro amigos que deberán realizar investigaciones en casa embrujadas. No te imaginas lo que encontrarás dentro de ellos.



Disponible en PC.

