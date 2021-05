Pese a las malas noticias, hasta Overwatch tuvo un 2020 con mayor número de jugadores. | Fuente: Blizzard

Más de 11 millones de jugadores ha dejado de jugar habitualmente un título de Activision Blizzard durante los últimos 3 años.

De acuerdo con los últimos resultados financieros, Blizzard perdió dos millones de jugadores solo en tres meses, pasando de 29 millones de jugadores activos mensuales de diciembre a 27 millones de jugadores a febrero.

El reporte encontrado por MassivelyOP señala que Blizzard ha perdido 11 millones de jugadores en los últimos 3 años, una caída que representa el 29% en todos sus juegos.

Pero hay más dinero

Pese a que hay menos jugadores, hay más dinero ingresando.

Durante el primer trimestre de 2021, Activision tuvo ingreso de 2.28 mil millones de dólares, apoyados de Call of Duty, World of Warcraft y Candy Crush.

Por el lado específico de Blzzard, aumentaron un 7% año tras año, impulsados ​​en gran medida por el lanzamiento de World of Warcraft: Shadowlands. La última expansión de Hearthstone, "Forged in the Barrens", también tuvo un gran rendimiento, y Blizzard estima que está en camino de superar a su expansión anterior por segundo lanzamiento consecutivo.

Más sorprendente es que Overwatch ganó 10 millones de nuevos jugadores sin lanzar nuevos héroes o modos.

