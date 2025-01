Con GTA 6 a la cabeza: ¿Cuáles son los videojuegos más esperados de 2025?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El 2025 se perfila como un año histórico que podría superar incluso a 1998 y 2007, considerados hasta ahora los mejores años en la historia de los videojuegos. Con más de 100 títulos confirmados y el sucesor de Nintendo Switch, la industria se prepara para lo que muchos analistas consideran será un punto de inflexión.

Lo siguiente de Nintendo genera gran expectativa. Los rumores apuntan a que la próxima consola de Nintendo podría ser anunciada este enero, para lanzarse en marzo.

Febrero concentrará varios de los lanzamientos más importantes del año, comenzando con Civilization VII el día 11. La nueva entrega de la legendaria saga de estrategia promete revolucionar la franquicia con cambios fundamentales, incluyendo un innovador sistema donde las civilizaciones evolucionan y son reemplazadas según el estilo de juego del usuario.

Civilization VII incluirá, como es costumbre, a varias culturas, una de ellas será la Inca, liderada por Pachacuti.

El esperado Assassin's Creed Shadows llegará el 14 de febrero con la franquicia ahora ambientada en el Japón feudal. El juego seguirá los pasos de Mirage, priorizando el sigilo y permitiendo controlar a dos protagonistas: la shinobi Naoe y el samurái africano Yasuke, cada uno con mecánicas únicas de juego. Se trata de un momento clave para Ubisoft, que tuvo un 2024 más que accidentado.

Obsidian Entertainment presentará Avowed el 18 de febrero, un ambicioso RPG en primera persona ambientado en el universo de Pillars of Eternity. El juego pondrá a los jugadores en el papel de un Enviado del Imperio Aedyran investigando una misteriosa plaga llamada Dreamscourge en las inexploradas Tierras Vivientes.

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, protagonizado por el carismático Majima Goro, llegará el 21 de febrero combinando la conocida fórmula de la serie con elementos piratas y batallas navales.

Monster Hunter Wilds cerrará el mes el día 28, expandiendo la exitosa fórmula de World con un innovador sistema de clima y estaciones que afectará directamente la jugabilidad.

El plato fuerte del año podría ser Grand Theft Auto 6, aunque Rockstar Games aún no ha confirmado una fecha específica, solo el otoño de hemisferio norte, que arranca el 22 de septiembre. El retorno a Vice City es uno de los lanzamientos más anticipados de la década, especialmente después del impacto de su primer tráiler, que rompió récords.

Otros títulos destacados incluyen Death Stranding 2: On the Beach, que promete reflexionar sobre la pandemia de la COVID-19, y Doom: The Dark Ages, que sorprendentemente trasladará la acción a un ambiente medieval-tecnológico.

La diversidad de géneros es notable, con propuestas como Borderlands 4, que traerá una nueva historia de cazadores de bóvedas luchando contra la Orden de Kairos, y Crimson Desert de Pearl Abyss, que busca trasladar la experiencia de Black Desert Online a un formato principalmente para un jugador con elementos de Monster Hunter y The Witcher.

La cantidad y calidad de videojuegos que podrían llegar este 2025 lo hacen uno de los años que más expectativa generan en la industria.