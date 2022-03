Algunas de estas protagonistas muestran el camino de cómo aprendieron a convertirse en líderes de sus historias. | Fuente: Guerrilla Games

Este 8 de marzo se conmemora el Día de la Mujer para reconocer el papel de las mujeres en el desarrollo mundial, así como también poner en relevancia sus luchas contra la desigualdad, discriminación y sexismo.

Las mujeres son protagonistas en todos los ámbitos y los videojuegos no son la excepción. Muchas de ellas no solo han protagonizado títulos importantes para la industria, sino que también han roto paradigmas en los propios gamers, quienes muchas veces son catalogados como un público mayoritariamente varonil.

En este listado, recordaremos a aquellos íconos femeninos que nacieron en los videojuegos:

Samus Aran de “Metroid”

Las mujeres han estado presentes en juegos, pero hasta 1980 no eran protagonistas de sus propias historias, sino que eran el punto clave para que un “héroe” salga al rescate de ellas. Sin embargo, para 1986, una cazarrecompensas cambiaría toda la historia al tener su propio videojuego en una misión importantísima: salvar al mundo de los Piratas Espaciales.

La saga Metroid es una de las más importantes de Nintendo y hasta ahora celebra nuevas entregas, como Metroid Dread que salió al mercado durante el 2021.

Lara Croft de “Tomb Raider”

Un personaje clásico. La arqueóloga inglesa se ha convertido en ícono mundial no solo con los videojuegos, sino con sus figuras de acción, marca de ropa y accesorios, además de anuncios televisivos y hasta sus propias películas.

Lara Croft es, además, el personaje más caracterizado al momento de explicar la evolución de los gráficos de videojuegos, mostrándose poligonal como en sus primeras entregas para PlayStation, hasta su modelo hiperrealista mostrado en “Shadow of the Tomb Raider” en 2018.

Los cambios de Lara Croft a lo largo de los años. | Fuente: Square Enix

Chun-Li de “Street Fighter”

El género de peleas es otro de los nichos internos dentro de la propia industria ya seccionada. Y aquí es donde hace su aparición la luchadora Chun-Li.

Amicia de “A Plague Tale Innocence”

La historia de Amicia es de superación. Su familia es asesinada por la Inquisición y tiene que cuidar de su pequeño hermano Hugo, quien tiene una extraña enfermedad. En medio de la Guerra de los Cien Años, Amicia tiene que convertirse en una figura maternal para su hermano y tratar de combatir a una secta en medio de la peste contagiada por los ratones.

Aloy de la saga “Horizon”

Aloy es otra de las mujeres de las que veremos un desarrollo como personaje: desde la novata cazadora, hasta la líder intrépida que nació como “paria”. Y no solo eso, tras el juego de 2017, la secuela lanzada este 2022 es una maravilla técnica, con uno de los mejores gráficos vistos en un juego hasta la fecha, convirtiéndose Aloy en la máxima figura de los videojuegos como arte.

Senua de "Hellblade: Senua’s Sacrifice"

Senua es una mujer que lucha contra algo más que enemigos monstruosos como solemos ver en la industria: combate contra su mente. Senua pierde sus sentidos, tiene miedo excesivo y hasta duda de sus capacidades, pero logra sobresalir y es el jugador quien debe acompañarla en este proceso.





Clementine de “The Walking Dead Series”

Alejándonos de los cómics y series de muertos vivientes, Clementine se convirtió en un ícono de corta edad en medio de una de las tramas más tristes y difíciles que un jugador deberá vivir. No solo tendrá la acción que un juego de supervivencia tiene que tener, sino que tendrá que tomar decisiones claves para el desarrollo de la historia, con hechos que dejarán a más de uno con el corazón roto. ¿Te conté que solo tiene 8 años?





Ellie y Abbie de “The Last of Us”

Ellie es una de las protagonistas de una de las mejores narraciones de los videojuegos en la historia de esta industria: "The Last of Us!"(2013). No contenta con ello, se convirtió en el icono de representatividad máxima femenina con el lanzamiento de la secuela en el 2020, incluso en contra de los movimientos machistas que se produjeron por su relación con Abbie. Con cientos de premios logrados, la historia se ha convertido en una leyenda moderna de los juegos.

