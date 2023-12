Los creadores originales de DOOM se reunieron por el 30 aniversario del legendario juego

Este fin de semana, un clásico de los videojuegos estuvo de aniversario. DOOM, creado por los cofundadores del estudio id Software, John Carmack y John Romero, cumplió 30 años en el mercado y, precisamente, sus dos mentes principales se reunieron después de tiempo para conversar sobre el título.

Los desarrolladores de DOOM separaron caminos durante el desarrollo de Quake y se mostraron críticos del trabajo del otro, aunque sin faltarse el respeto. Esto quedó atrás y, durante la conversación de más de una hora y media, ambos se mostraron cercanos y amigables al explicar el cómo crearon esta obra de culto en la industria.

El desarrollo de DOOM

Romero y Carmack se unieron en una discusión moderada por David Craddock (The FPS Documentary, Long Live Mortal Kombat).

La pareja afirmó que una vez que los jugadores se dieron cuenta de que DOOM se podía jugar a través de una red en modo multijugador, decidieron adquirir el hardware y las habilidades para hacerlo posible.

"DOOM animó a mucha gente a descubrir el hardware", señaló Carmack. “Los jugadores que conectaron sus oficinas para permitir juegos LAN adquirieron habilidades valiosas”.

Pero también fueron críticos con el trabajo. Carmack aludió a efectos gráficos "más llamativos" (y potencialmente técnicamente más riesgosos) que desearía haber incorporado al motor de DOOM.

Romero LO comparó con los juegos de id Software antes y después, argumentando que representaba un "punto óptimo" técnico antes de que Quake y la aceleración 3D total comenzaran a complicar seriamente el desarrollo y limitar la cantidad de enemigos que podían caber en la pantalla. Sin embargo, el desarrollador elogió el motor por permitir mapas más complejos que otros juegos como Wolfenstein.

Los dos también recordaron con cariño las limitaciones técnicas de la época. Carmack comentó que, aunque pensaba que id podría "vender [DOOM] en una bolsa de papel marrón" solo por su calidad, se alegró de que hicieran un esfuerzo adicional con el icónico arte de la caja y el marketing.

"He dicho antes que no soy una persona muy sentimental, que no paso mucho tiempo recordando los buenos viejos tiempos", confió Carmack a modo de despedida, "pero realmente fueron bastante buenos. Estoy muy orgulloso de las cosas que construimos en aquel entonces y de que tienen este legado que perdura hasta el día de hoy".

“Quiero agradecer a todos en la comunidad de DOOM por mantener vivo este juego. Y realmente, simplemente gracias a todos por jugar nuestros juegos", finalizó Romero.

Una leyenda de los juegos

DOOM es uno de los juegos más influyentes de la historia. Desarrollado por id Software, su llegada en 1993 marcó y un antes y un después en la industria, provocando el nacimiento de una saga duradera hasta la fecha y el fortalecimiento de un género muy buscado: los shooters.

En 1997, id lanzó el código fuente del motor del juego como código abierto para que desarrolladores de todo el mundo puedan adaptar el juego a las nuevas plataformas. Esto generó poder jugarlo en dispositivos inimaginables, permitiendo que el título se convierta también en uno de los más porteados de la historia.

Romero actualmente trabaja en proyectos alternos e incluso sigue lanzando contenido para DOOM bajo el nombre de Sigil, que en realidad son mapas y niveles creados en su motor gráfico. Estos se pueden descargar gratis si tienes tu copia digital legal del juego de 1993.

Carmack, por su parte, pasó del mundo de los videojuegos al mundo de la realidad virtual, trabajando para Meta tras la compra de Oculus.