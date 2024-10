DRAGON BALL: Sparking! ZERO: conoce a los 10 personajes más poderosos del nuevo videojuego

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Lo que en su momento fue con una PlayStation 2, esta vez es con una computadora. A pesar de ese cambio de plataforma, algo que no cambió fue la sensación de satisfacción, alegría y emoción que me generó probar por primera vez el tan esperado DRAGON BALL: Sparking! ZERO como si se tratara del clásico Budokai Tenkaichi 3.

No obstante, el propósito aquí no es dejarnos llevar por la emoción, sino mostrar quiénes son los personajes más poderosos del juego. Es fácil de identificar gracias a que el título presenta dos tipos de batallas: el clásico 5v5 o la opción de elegir ciertos jugadores, con la condición de que su puntuación combinada no supere los 15 puntos.

Con esta última opción es mucho más sencillo reconocer a los personajes con mayor puntuación. El máximo es de 10 puntos y hay cinco personajes que los alcanzan. Mientras que otros cinco personajes tienen una puntuación de 9 puntos. Aquí, en RPP, te mostramos quiénes son esos personajes más poderosos dentro del juego.

Gogeta Super Saiyajin Blue es uno de los más poderosos dentro de DRAGON BALL: Sparking! ZERO

Los 10 personajes más poderosos

Entre los personajes más fuertes del juego, cinco de ellos destacan con una puntuación individual de 10 puntos cada uno. Estos son:

Vegetto Super Saiyajin Blue

Bills

Whis

Gogeta Super Saiyajin Blue

Gogeta Super Saiyajin 4

Por otro lado, están estos otros cinco personajes con una puntuación de 9 cada uno, siendo también de los más poderosos del juego. Ellos son:

Goku Ultra Instinto Perfecto

Jiren

Broly Super Saiyajin máximo

Zamas fusionado

Broly Super Saiyajin legendario

¿Por qué el juego ha sido tan esperado?

La respuesta es clara: DRAGON BALL: Sparking! ZERO es considerado por muchos como la cuarta entrega de la saga Budokai Tenkaichi, una secuela que los fans han esperado por más de una década. Desde el lanzamiento de Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 3 en 2007, la expectativa por un nuevo título no ha hecho más que aumentar.

Además, las dos entregas que siguieron a Budokai Tenkaichi 3 no lograron cumplir con las expectativas de los jugadores, lo que solo intensificó el deseo por una nueva entrega de esta querida saga. Finalmente, en 2023 se confirmó la llegada del juego en colaboración con Spike Chunsoft, para alegría de los fanáticos.

Uno de los grandes atractivos del juego es su extenso roster de 182 personajes, cada uno con sus habilidades, transformaciones y técnicas características. Además, introduce una emocionante novedad en el modo historia: la posibilidad de tomar decisiones que influyen en el desarrollo de la trama, cambiando lo que todos vimos en el anime.

Requisitos del sistema

Mínimo:



Sistema Operativo: Windows 10

Windows 10 Procesador: Intel Core i5-9600K / AMD Ryzen 5 2600

Intel Core i5-9600K / AMD Ryzen 5 2600 Memoria: 8 GB de RAM

8 GB de RAM Gráficos: Nvidia GeForce GTX 980 / AMD Radeon RX 590 / Intel Arc A750

Nvidia GeForce GTX 980 / AMD Radeon RX 590 / Intel Arc A750 DirectX: Versión 12

Versión 12 Almacenamiento: 29 GB de espacio disponible

Recomendado:



Sistema Operativo: Windows 10 / Windows 11

Windows 10 / Windows 11 Procesador: Intel Core i7-9700K / AMD Ryzen 5 3600

Intel Core i7-9700K / AMD Ryzen 5 3600 Memoria: 16 GB de RAM

16 GB de RAM Gráficos: Nvidia GeForce RTX 2060 / AMD Radeon RX Vega 64

Nvidia GeForce RTX 2060 / AMD Radeon RX Vega 64 DirectX: Versión 12

Versión 12 Almacenamiento: 29 GB de espacio disponible

