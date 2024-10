El famoso "Chipi Chipi Chapa Chapa" de Christell llega a Just Dance 2025 Edition

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

A poco del lanzamiento oficial de la decimosexta entrega de Just Dance, uno de los títulos de baile más populares, el juego ha estado revelando las canciones que conformarán su catálogo. Sin embargo, en las últimas horas, las redes sociales del juego confirmaron la llegada de un tema que se ha convertido en todo un himno en internet.

Además de éxitos como 'Whenever, Wherever' de Shakira, 'Basket Case' de Green Day y 'Unstoppable' de Sia, Just Dance incluirá la canción 'Dubidubidu', de la cantante chilena Christell. Este tema, lanzado en 2023, ganó popularidad este año gracias a un video viral que mostraba a un gato moviendo la cabeza al ritmo de su contagiosa melodía.

La primera canción chilena en Just Dance

Es emocionante ver cómo una canción que muchos, incluyéndome, hemos usado como fondo para títulos como Valorant, ahora forma parte de Just Dance 2025 Edition. La alegría debe ser aún mayor para Christell, quien no tardó en compartir su entusiasmo en Instagram al celebrar la inclusión de su tema y el honor de ser la primera canción chilena en la popular saga de videojuegos de baile.

Christell mostró su emoción en Instagram por la llegada de 'Dubidubidu’ a la saga Just Dance | Fuente: Instagram: @christell_oficial

Just Dance 2025 Edition tiene programado su lanzamiento para el 15 de octubre y estará disponible en PlayStation 5, Xbox Series X|S y Nintendo Switch. En cuanto a las canciones que integrarán su catálogo, hasta el momento se han confirmado los siguientes temas:

yes, and? de Ariana Grande

Poker Face de Lady Gaga

Calabria 2007 de Enur Ft. Natasja

Unstoppable de Sia

Basket Case de Green Day

Padam Padam de Kylie Minogue

My Heart Will Go On de Céline Dion

Pink Venom de BLACKPINK

Dubidubidu (Chipi Chipi Chapa Chapa) de Christell

In Your Eyes (Remix) de The Weeknd (feat Doja Cat)

Whenever, Wherever de Shakira

Chattahoochee de Alan Jackson

Lovin On Me de Jack Harlow

In The Shadows de The Rasmus

Sweet Melody de Little Mix

You Love Who You Love de Zara Larsson

exes de Tate McRae

Sleigh Ride de Mrs. Claus and the Elves

Stop This Fire de Nius

Move Your Body de The Sunlight Shakers

BANG BANG! (My Neurodivergent Anthem) de Galantis

Party In The U.S.A. de Miley Cyrus

Vogue de Madonna

Something I Can Feel de Mandy Harvey

Yeah! de Usher feat. Lil Jon

Halloween's Here de The Just Dance Band

Payphone de Maroon 5

The Lion Sleeps Tonight (Wimoweh) de The Tokens

Lovin On Me de Jack Harlow



RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis