EA Sports prepara un nuevo juego sobre fútbol americano con equipos universitarios. | Fuente: Unsplash

Electronic Arts anunció el martes que está desarrollando un nuevo videojuego de EA Sports College Football. Por el momento, la desarrolladora no ha revelado la fecha de lanzamiento, pero informó que se viene "el regreso esperado" de la serie de videojuegos con equipos universitarios.

La empresa asegura que el juego tendrá más de 100 instituciones, con logotipos, estadios, uniformes, las tradiciones de cada equipo y "más cosas que los fanáticos conocen y aman".

Sin embargo no cometerá los mismo errores de la edición pasada, EA Sports no agregará los nombres, imágenes o semejanzas reales de los jugadores de los equipos universitarios. El uso no autorizado de las imágenes de los jugadores lo llevó a cancelar la serie NCAA Football en 2013, con una multa de US$ 60 millones.

En una entrevista con ESPN , Daryl Holt, vicepresidente y gerente general de EA Sports, dijo que el nuevo videojuego de fútbol americano con equipos universitarios está en una fase temprana de desarrollo, por lo que no saldrá este año.

Incluso la National Collegiate Athletic Association está en conversaciones para cambiar las reglas que prohíben que los jugadores sean compensados por el uso de sus nombres, imágenes y semejanzas mientras juegan para su universidad.

