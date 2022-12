Star Ocean: The Divine Force (PS4/PS5/Xbox One/Xbox Series X|S/PC)





El año 2022 fue, sin duda, un buen periodo para el género RPG y el regreso de esta legendaria franquicia es testigo de ello. The Divine Force toma lo mejor de las anteriores entregas de Star Ocean como The Second Story, Til’ the End of Time y The Last Hope para crear un RPG de acción con conceptos de lo más interesantes. Si bien le faltó un tanto más de pulido para poder codearse con los colosos del género lanzados este año como Xenoblade Chronicles 3, está de más decir que este es un auténtico regreso en forma tras el fiasco del anterior título de la franquicia de Tri-Ace, que rebosa del cariño de un estudio que se encuentra en crisis.