The Legend of Zeld: Tears of the Kingdom es uno de los máximos juegos esperados para este año. | Fuente: Nintendo

2022 está cerrando con una gran recuperación en el mercado de videojuegos. Grandes títulos fueron lanzados este año y, aunque aún se sintieron estragos de la pandemia, estos meses sirvieron para un regreso de las megaproducciones de las que ya estábamos acostumbrándonos en los últimos periodos.

2023 sabrá aprovechar este regreso a lo masivo y buscará convencer incluso a sus jugadores más hardcore con una serie de videojuegos ya anunciados y que ya se colocan en el listado de los más esperados del mercado. ¿Cuáles son?

Los juegos más esperados del 2023

S. T. A. L K. E. R. 2 (Algún momento del 2023)

Plataformas: Xbox Series X|S y PC

El escalofriante mundo del survivor horror se verá representado en una secuela muy esperada de los ucranianos GSC Game World. Lastimosamente la invasión rusa afectó fuertemente su desarrollo, pero ahora reubicados en Polonia, los desarrolladores quieren sorprender al mundo con un juego realizado íntegramente con el Unreal Engine 5.

Final Fantasy XVI (22/06)

Plataformas: PS5

El género RPG tiene a FF como una de sus máximas sagas y, en medio del gran éxito del aún vigente FF XIV, Naoki Yoshida y Hiroshi Takai mantienen a su fanaticada enganchada con lo que será el próximo gran lanzamiento para PS5.

Forspoken (24/01)

Plataformas: PS5 y PC

Forspoken parece poder enamorar a los amantes de la acción con una fórmula que intentará maximizar el sistema de combate. Narra la historia de Frey, una joven neoyorquina que acaba en el cruel mundo de Athia. Mientras averigua cómo volver a casa, deberá usar sus nuevas dotes mágicas para recorrer paisajes enormes y enfrentarse a seres monstruosos.

Diablo IV (6/06)

Plataformas: Xbox Series X|S, PS4, PS5 y PC

El regreso a lo grande una de las máximas franquicias de Blizzard. Tras un controversial lanzamiento de la tercera parte, esta nueva entrega busca llevar a los jugadores a la esencia de la saga. Nosotros hemos podido probarlo y estamos más que entusiasmados por su próxima salida.

Star Wars Jedi: Survivor (17/03)

Plataformas: PC, Xbox Series X/S y PS5

La secuela de Respawn Entertainment ha causado gran expectativa debido a la excelente historia contada en su entrega original de 2018. Seguiremos conociendo las aventuras de Cel Kestis y veremos más cruces con el canon oficial de la mundialmente conocida franquicia.

Starfield (Algún momento del 2023)

Plataformas: Xbox Series X|S y PC

La compra de Bethesda por parte de Microsoft tendrá como paso clave el lanzamiento de la primera IP original del estudio en 25 años. Starfield no solo es el juego más ambicioso de la compañía, sino también la prueba máxima que cae sobre toda la empresa tras el desastroso lanzamiento de Fallout 76. Actualmente tenemos más promesas que hechos y miradas, por lo que, pese al gran entusiasmo, debemos ser cautos con la entrega.

Resident Evil IV Remake (24/03)

Plataformas: Xbox Series X|S, PS4, PS5 y PC

El mejor juego de toda la franquicia Resident Evil regresa con una fórmula que le ha permitido a Capcom volver a la cima: los remakes. Conservando la historia que lo volvió una de la entrega más entrañable de zombis, la desarrolladora mejorará enormemente los gráficos y hará cambios en lo jugable para darle un nuevo aire al juego.

Hogwarts Legacy (10/3 para nueva generación – 4/04 para PS4 y Xbox One – 25/07 Nintendo Switch)

Plataformas: Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC

El GTA de la magia. Debe ser el juego más ambicioso para la saga de Harry Potter. Su enorme mundo abierto y las decenas de cosas por hacer en él ha provocado incluso que sea el juego más anticipado para múltiples usuarios de encuestas. WB Games y Avalanche Studios tienen en sus manos el que podría ser el máximo título del año. ¿Podrán con tanta responsabilidad?

Marvel’s Spider-Man 2 (Primavera)

Plataformas: PS5

Tras dos entregas exitosas, Insomniac Games ahora reúne a Peter Parker y Miles Morales, ambos ya establecidos como grandes superhéroes tras sus respectivas aventuras propias, en un título pensado para aprovechar al máximo las especificaciones de la PlayStation 5. ¿Cómo mejorar un excelente juego como el título lanzado en el 2018? Sin duda, el exclusivo de Sony confirmado más esperado para este año.

The Legend of Zeld: Tears of the Kingdom (12/05)

Plataforma: Nintendo Switch

Luego de hacer un antes y un después con Breath of the Wild, Nintendo está reservando múltiples cambios para su secuela. Aunque estaba planeada para el 2022, un retraso ocasionó que veamos este título aún para el primer semestre del 2023, con la esperanza de que pueda ser aún mejor que aquel hito del 2017. Difícil, pero no imposible: millones de jugadores están a la espera de su lanzamiento.

