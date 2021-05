La industria de los videojuegos en Perú aún está creciendo, pero ya tiene títulos que han logrado grandes reconocimientos a nivel mundial. Uno de los más fuertes es ‘Arrog’, creado por Hermanos Magia y Leap Games Studios, quien, además de ganar importantes premios en Brasil, España y más países, ahora compite por llevarse la estatuilla de Mejor Arte Visual en los Independent Games Festival (IGF), el evento mundial más importante para videojuegos independientes.

‘Arrog’ es ahora el juego peruano con más premios en el mundo y abre una ventana de exposición de la escena nacional en el mundo entero. Y como tal, se está volviendo necesario conocer al mercado de desarrollo para que este pueda evolucionar e internacionalizarse.

Mateo Alayza fue el director del proyecto. Artista plástico de vocación, estuvo a cargo de la obra y, desde su experiencia, contó a RPP Noticias cual fue el procedimiento para que ‘Arrog’ salga al mercado, se financie y pueda internacionalizarse.

Mateo detalla que, la pregunta principal antes de hacer un videojuego es “¿qué deseo contar?”, pero no solo como una historia narrativa.

“Los videojuegos son tan poderosos como el cine o como cualquier otro medio para comunicar cosas. Ahorita esa industria goza de un momento ideal que es similar al cine en los años 50, donde producciones independientes están en los mismos espacios de cartelera que las producciones de gran escala. Partiendo de ese punto y considerando que los espacios de mercado y exposición no están localizados en un territorio en particular sino en el internet -literalmente-, hay la oportunidad de que, desde Perú, se pueda hacer un contenido diferente, con un enfoque único y que tenga una voz de autor”, señala.

“La intención con 'Arrog' era pretender hacer un juego de autor, un premium game, que no ha copiado lo bonito de otros lados, sino que sí se siente que tiene algo que decir desde su propia identidad. Toca el tema de la muerte y, aunque Gris (Devolver Digital, 2018) utiliza un lenguaje metafórico similar, al final hay diferencias en temas de contenido. Y el contenido final de ‘Arrog’ es uno que, en realidad, refiere a nuestra propia cultura. A cómo se mira la muerte desde afuera de la ciudad".

En su camino, se encontró dos perspectivas: la de un hombre de ciencias, como un programador, con uno de artes, como él. “La gente de ciencia es súper organizada, muy capaz de producir, pero muchas veces les falta contenidos. Y los artistas tienen el contenido, pero no logran exteriorizarlos, son caóticos o muy individualistas”.

Al desarrollar un videojuego, se deben seguir una serie de pasos. Uno de ellos, el primero, es apuntar el público objetivo, y, para ello, Mateo nos pide no apuntar a lo masivo. ¿Por qué?

Y vuelve a remarcar que un videojuego tiene que apuntar a un objetivo de reflexión.

Lo siguiente, para un juego como Arrog, que hay que tener muy claro es, primero que nada, el contenido y el concepto del videojuego: de qué trata, de qué estamos hablando. Y cuando digo eso no es ‘cuál es la historia’, sino qué reflexión quiero yo darle al mundo. Esa parte mucha la gente se la salta y cree que se resuelve solo contando la historia narrativamente. No es lo mismo la narrativa de Caperucita que el mensaje que está atrás.

Con el ideario en mente, se pasa al aspecto técnico.

Luego, la metodología para llegar a donde ha llegado un juego tan pequeño como este es una diferente a las habituales. Normalmente cuando se produce un videojuego se hacen primero las mecánicas (el sistema de reglas por el cual hace que algo sea divertido) y luego eso se reviste de los contenidos, la visualidad, etc. En ese aspecto, en 'Arrog' hicimos el proceso inverso, el proceso que no se utiliza para la gente. Partir de cuál es el sentimiento que quiero generar, la relación ambiental que quiero generar y, a partir de eso, pensar qué mecánicas utilizar. Es un ejercicio mucho más largo, mucho más pesado, pero, cuando ya se logra esa buena relación, el juego puede ser muchísimo más inmersivo porque todas las acciones que haces son acciones con sentido, no solo acciones de satisfacción a un nivel complicado.