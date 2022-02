El videojuego es multiplataformas, llegando a PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC. | Fuente: Bandai Namco

Este viernes 25 de febrero llegará al mercado de videojuegos uno de los títulos más esperados no solo del 2022, sino de los últimos años: Elden Ring.

De la mano del estudio desarrollador FromSoftware y la editora Bandai Namco, Elden Ring ha generado una gran expectativa, convirtiéndose en un éxito en preventas para las plataformas a las que saldrá a la venta y desde ya es tendencia en redes sociales por la cantidad de gente que habla de él. Pero ¿por qué hay tanta expectativa detrás de este juego?

Elden Ring

Elden Ring fue anunciado inicialmente en el 2019 y viene siendo desarrollado por uno de los estudios más míticos en ejercicio: FromSoftware.

La casa desarrolladora japonesa tiene en su historia la creación de la saga Dark Souls, uno de los juegos más influyentes de las últimas décadas. Con un nivel de dificultad altísimo, pero también con una trama oscura y llena de personajes memorables, fomentó (con Demon’s Souls), un nuevo género: el soulslike.

Y nada de esto hubiese ocurrido sin un nombre clave detrás: Hidetaka Miyazaki, el director del estudio.

​ Miyazaki empezó a trabajar en FromSoftware como programador en el 2004. | Fuente: FromSoftware

“Elden Ring viene de la mente del maestro Hidetaka Miyazaki, y solo por ello el juego ya cuenta con un sello de calidad innegable. Yo conocí la saga con el Demon’s Souls original, habré tenido 25 o 26 años aproximadamente y creo que, hasta ese momento, nada me había preparado para un juego de ese corte”, señala Johann Aldazábal, director editorial del portal especializado Gamecored. “Siempre he dicho que este tipo de juegos es capaz de transformarte como persona y encontrar recursos propios que desconocías. Entonces, Elden Ring es una continuación de toda esa experiencia ganada, que viene con nuevos retos y nuevas formas de seguir conociéndote, plasmado en un juego hermoso, lleno de misterio y que te invita a explorar”.

El sentimiento es compartido por Jorge García, productor de la desarrolladora Leap Game Studios y cocreador del juego nacional Tunche. “Soy fan del estilo de FromSoftware desde Demons' Souls cuando salió en PS3. Me es inevitable esperar con ansias cualquier título que salga de las manos del equipo de Miyazaki. A esto le sumo que, sin contar el remake de Demons' Souls, es el primer lanzamiento nuevo en llegar a la nueva generación de consolas, así como mi gran experiencia con su prueba de red cerrada”.

“Además, siempre me ha gustado el sentimiento de exploración, sorpresa y descubrimiento de los "Souls", en especial ahora con un mundo más abierto. Estoy muy emocionado por poder perderme en este nuevo mundo de fantasía oscura y discutir con amigos la ruta que cada uno termine siguiendo y que monstruos encuentre en el camino”.

Diego Silva, miembro de Wilson Podcast, una de las producciones más importantes en el país acerca de videojuegos, puntualiza que el juego es “la suma de muchos de los elementos que anteriormente hemos visto en anteriores trabajos de FromSoftware, desde Demon’s Souls, pasando por el Dark Souls II -que es el menos popular- y también algunos de los más alabados, que son Bloodborne o también Sekiro”. Para él “la química y malicia que siempre traen estos títulos”, es lo que hacen que sea tan esperado.

Los trabajos de Miyazaki han hecho que se mantenga en un pedestal en la industria y todos sus lanzamientos han gozado de una gran crítica. “Creo que lo que más destaco del director, es que ninguna experiencia es relativamente igual a la otra. Todas ofrecen algo que se siente familiar pero que, a la vez, es hermosamente distinto y que te cautiva y te atrapa. Eso es Miyazaki, alguien que busca siempre cambiar y estar dispuesto a adaptar nuevos elementos que puedan mejorar, lo que parecía inmejorable”, destaca Johann sobre la mente artística del japonés.

“Hidetaka Miyazaki ya se ha forjado un espacio dentro de lo que vendría a ser los géneros del videojuego modernos, el popular soulslike como le dicen. Ha pasado de la fantasía medieval europea a un sitio sumamente gótico y luego al Japón feudal”, refiere Silva. “Se ha forjado a punta de cinco títulos como uno de los íconos importantes del videojuego moderno que ha marcado a muchos fans en las buenas y en las malas.

Juegos de Hidetaka Miyazaki Armored Core: Last Raven (4 de agosto de 2005) - Diseñador Armored Core 4 (21 de diciembre de 2006) - Director Demon's Souls (5 de febrero de 2009) - Director Dark Souls (22 de septiembre de 2011) - Director Dark Souls II (11 de marzo de 2014) - Supervisor Bloodborne (24 de marzo de 2015) - Director Dark Souls III (11 de abril de 2016) - Director Déraciné (6 de noviembre de 2018) - Director Sekiro: Shadows Die Twice (22 de marzo de 2019) - Director Elden Ring (25 de febrero de 2022) - Director



La mano de George R. R. Martin

En aquella presentación del juego, grande sería la sorpresa de los jugadores cuando se lea otro nombre clave en el desarrollo: George R. R. Martin, mejor conocido por su franquicia ‘A Song of Ice and Fire’, las obras que sirvieron de base para ‘Game of Thrones’.

Ante el secretismo de los responsables, se habló mucho sobre cómo sería su participación en la creación de un videojuego, algo nuevo para el literato.

Por meses se mantuvo en silencio, pero el propio Martin hablaría sobre su inclusión en una entrevista a finales del 2020. “Hidetaka Miyazaki y su increíble equipo de diseñadores de juegos, los creadores de la serie de videojuegos Dark Souls, se pusieron en contacto conmigo desde Japón para pedirme que los ayudara a crear el trasfondo y la historia de un nuevo juego en el que estaban trabajando”.

El escritor calificó el trabajo de Miyazaki y FromSoftware como innovador, y señaló que “lo que querían de mí era simplemente que construyera un poco su mundo: un mundo profundo, oscuro y resonante que sirviera como base para el juego que planeaban crear. Y da la casualidad de que me encanta crear mundos y escribir historias imaginarias”.

“George R. R. Martin es un gran escritor y su habilidad para construir universos y personajes es innegable. Con esto dicho, creo que ya es conocimiento público cuyo rol no fue tanto el de escritor esta vez, sino de creador de mundo. Él puso las bases de este nuevo ambiente decadente y sus habitantes; pero la historia en sí e incluso la forma final de la mayoría de los personajes viene de la mano de Hidetaka Miyazaki y su equipo. El director incluso bromeo una vez diciendo que ‘Martin no sabe en lo que hemos convertido a varios de sus personajes’”, recuerda Jorge García.

“Se sabía que a Martin se le había encargado la misión de construir el lore y el mundo en el cual pisamos tierra. No es que él vaya a dedicarse al trabajo de diseño, sino que, con su fina pluma, pondría los cimientos sobre el cual la historia de The Lands Between tomaría parte”, aclara Aldazábal. “Los juegos de FromSoftware siempre han tenido una historia dosificada, que nunca han seguido una narrativa convencional, sino que le da un trabajo extra al jugador de tratar de unir todos los puntos y formar una idea coherente”.

“Si bien tenemos a George R. R. Martín a la cabeza escribiendo un poco el guion y también contribuyendo en su visión para este mundo nuevo -se cuestiona Diego Silva- ya me gustaría ver mayor énfasis ahora narrativo, quizás más cinemáticas, un poquito más de contextos nuevos. No me molestaría volver nuevamente a misma fórmula, pero siempre son bienvenidos cambios mucho más profundos a la clásica historia que conocemos acerca del ‘reino que se fue al traste’”.

La inclusión de Martin añade mayores expectativas en el juego. | Fuente: Composición

Separarse de Dark Souls

Si bien es cierto es el historial de juego de la compañía lo que hace aumentar las expectativas, es también un ente divisorio: es inevitable pensar en Elden Ring sin preguntarse qué tan similar o qué tan diferente será de la saga Dark Souls.

FromSoftware dio la sorpresa dando un producto redondo como Sekiro: Shadows Die Twice (2019), tomando características de la franquicia Souls, pero haciendo varios giros narrativos y de jugabilidad en su interior. Pero ¿qué buscará con Elden Ring?

Fernando Chuquillanqui expresó esta incertidumbre en su blog al abordar la beta abierta del juego hace algunos meses. “A nivel jugable, confirmo mis sensaciones iniciales: Elden Ring es un sucesor espiritual de Dark Souls, algo que se ve evidenciado no solo en su gameplay, sino especialmente en muchos movimientos y mecánicas que indefectiblemente nos harán evocar a la antigua saga de Hidetaka Miyazaki”.

Entonces, ¿Elden Ring debe separarse de Dark Souls? ¿Cómo diferenciarse de la franquicia maestra?

“A nivel narrativo creo que sí [debe ser diferente]. Esta debe ser una nueva historia en un nuevo mundo, creado con total libertad tanto del lado de Martin como de Miyasaki. La trilogía de Dark Souls cerró muy bien esa saga y no veo necesidad de reabrirla”, comentar García. “Pero por el lado jugable no veo problema en que retome elementos de títulos del estilo "Souls", hasta diría que eso es lo que la gente busca y espera”.

“Creo que Elden Ring ha evolucionado a nuevas formas que están acorde a la esencia de la franquicia. Este es el género estrella de FromSoftware y no lo veo haciendo otra cosa. De alguna manera Elden Ring es una especie de amalgama que busca adaptar lo que el estudio ha aprendido con sus títulos pasados, a la par que intenta nuevos recursos. Mira, jamás me habría imaginado cabalgar con rapidez por los prados de un juego de la franquicia Souls, y saltar con mi montura a distancias ridículas, pero aquí estamos, y me alegro de estar experimentándolo”, puntualiza Aldazábal.

“Si bien esta idea de continuar (con lo mismo) para muchos es pesado y ya hace buen tiempo lo estaba mostrando, yo también quisiera tener algo de familiaridad; o sea, algo de contacto antiguo que teníamos con sus mecánicas de juegos, pero mezclado con nuevos elementos y nuevas cosas que poder experimentar. Ya hay muchas franquicias que están tratando de hacerlo”, ejemplifica Silva. “Así que esperemos que ya esto sea una culminación también con Elden Ring de muchas cosas y que luego Hidetaka se dé su tiempo para desarrollar algo nuevo y que nos vuelva a sorprender como lo hizo hace casi más de 10 años, que el tiempo pasa volando”.

Elden Ring se lanzará a nivel mundial el 25 de febrero de 2022 en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC. Ya puedes precomprarlo e ir descargándolo en dichas plataformas.

