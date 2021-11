Tunche salió a la venta este martes 2 de noviembre para PC, Xbox One y Nintendo Switch. | Fuente: LEAP Game Studios

La industria peruana de videojuegos necesita apoyo, porque talento tiene. Durante los últimos meses, una gran seguidilla de buenos títulos nacionales ha salido al mercado, intentando hacerse un nombre en este siempre competitivo ámbito.

Este martes 2 de noviembre sale 'Tunche', uno de los que más llamó la atención del público y que tiene años en desarrollo. Desarrollado por LEAP Game Studios y publicado por HypeTrain Digital, el juego nos hace incursionar en la selva peruana, con cinco personajes en búsqueda de este “maligno” ente que deambula en el bosque.

Tras 20 horas jugando ‘Tunche’, este es nuestro análisis.

Historia

La historia de ‘Tunche’ lleva, como mencionaba, a cinco jóvenes, cada uno con diferentes habilidades y motivaciones, a adentrarse a la selva en búsqueda del Tunche. Cuatro de ellos son autóctonos y la quinta es A Hat Kid, protagonista del videojuego ‘A Hat in time’, quien hace su aparición no de manera forzosa, sino que cuenta sus razones para llegar a este ambiente tan dispar al suyo.

Cada uno tiene un background distinto, el cual iremos descubriendo a través de historietas que nos contarán por qué hemos llegado a la selva y qué estamos buscando.

Pasé Tunche con Qaru, uno de los personajes más ágiles del set. | Fuente: LEAP Game Studios

Los jefes finales son leyendas de la Amazonía y se siente grato verlos en una nueva faceta, intentando evitar cumplir nuestra misión. Cada uno de ellos está bien trabajado en todo aspecto. Asimismo, al ser un roguelike, te los cruzarás en más de una ocasión, y algunas veces nos revelarán más diálogo que enriquecerá la experiencia.

La historia tiene sus giros argumentales, pero en general, es ciertamente esperable en algunos ámbitos. Pese a no ser una maravilla, se defiende bien y pone las bases para la presencia de cada ser que veremos en el juego.

Jugabilidad

Estamos en un juego basado en cuartos y mundos, donde se nos lanzará una gran cantidad de enemigos como si de un beat’em up se tratase. Será muy común ver en muchas ocasiones como toda tu pantalla se llena de animales de la selva intentando asesinarte, por lo que será muy pertinente estar ‘dasheando’ cada ataque del rival.

Comenzarás con ataques básicos en cadena, pero podrás ir aprendiendo nuevas combinaciones con el tiempo, mejorándolos en un campamento inicial desde donde parten tus aventuras.

Ante eso, ‘Tunche’ es un título creado para que mueras y mueras hasta que puedas terminarlo de un solo recorrido. Esto hará que la rejugabilidad sea necesaria para mejorar el personaje y cumplir con el objetivo.

Para ello se basan en cuatro recursos. El primero son los núcleos, los cuales potenciarán habilidades, velocidad de ataque, nuestro poder de curación o nos mejorará alguna característica en el combate. Estos se encontrarán aleatoriamente en algunos cuartos o podrás comprarlos en tiendas desbloqueables con el tiempo. A su vez, estas se mejorarán con una especie de esencia azul que también serán recompensas de los combates.

Otra mejora se da en las salas de experiencia, donde, al derrotar a los enemigos, se nos liberará una especie de esencia aguamarina que permitirá aprender nuevas habilidades, subir nuestra barra de vida o tener mejores especificaciones. Es un árbol de vida que deberá ser mejorado a nuestra conveniencia.

Asimismo, también habrá unas esferas llamadas Entropía, las cuales permitirán comprar la aparición de fuentes de vida en distintas zonas. Y por último, salas que nos recompensan con monedas, necesarias para comprar núcleos que nos faltan o pociones de vida.

Jugué 'Tunche' por unas 20 horas, pero mi amigo Fernando Chuquillanqui lo terminó en unas 7. En sí, la campaña dura una hora y media, pero el fortalecerse hasta tener el poder necesario para terminarlo es lo más demandante.

Cada cuarto estará representado por un símbolo, el cual el jugador deberá inferir. | Fuente: LEAP Game Studios

'Tunche' puede jugarse solo o hasta con cuatro amigos. Lastimosamente, no tiene multijugador online, necesario en épocas de pandemia.

Aspectos técnicos

Visualmente ‘Tunche’ es muy llamativo y logra bien la escenificación de la selva y los diseños de los personajes.

Aunque nos debe en diversidad de ellos, los animales tienen rasgos muy particulares y “bonitos”, con esencia en otras franquicias. Por ejemplo, los sapos me recordaban mucho a Totoro o incluso un NPC llamado Leo me recordó a ‘Las locuras del emperador’.

Leo en el juego. | Fuente: LEAP Game Studios

La música y la ambientación es la correcta, con la primera con instrumentos de viento y percusión, mientras que la segunda con toques de vida y, en ocasiones, de sombra.

Pero tiene varios aspectos aún por pulir. El principal es el tema de los bugs: tuve que realizar varios reinicios porque no me aparecían los nuevos cuartos al qué optar, pero el que más estrés me dio fue la primera vez que estuve a punto de llegar al jefe final, cuando el título no me mostró más personajes y no me permitía seguir combatiendo. La compañía estará lanzando parches para corregir estos errores.

Pese a ser un juego corto, en algunos momentos de frustración te parecerá que tiene etapas monótonas, lo que te hará perder la paciencia en más de una ocasión.

Esto me da a pie a pensar que muchos jugadores, no seguidores del género de roguelike, no terminarán la aventura por estos motivos. Muchos de ellos no se acostumbrarán a rejugar, pero confío en que el porcentaje será mínimo.

Para finalizar, critico el hecho que no llegue a PlayStation 4, una de las consolas más usadas en el país y el mundo. LEAP Game Studios ya ha señalado que esto sucederá pronto, pero no tenerlo de lanzamiento puede ocasionar que el ‘hype’ decaiga hasta su salida en la plataforma de Sony.

¿Vale la pena ‘Tunche’?

He encontrado en ‘Tunche’ varios aspectos que no esperaba ver. El principal de todo ellos es la satisfacción de pasar el título en un solo recorrido, llegando al clímax de mi personaje. 'Tunche', claro está, no es perfecto, pero tiene tantos puntos positivos que realmente se convertirá en un referente en la industria nacional. Lo mejor de todo es que llevará las siempre interesantes leyendas amazónicas al mercado internacional y pondrá al país en ojos de nuevas personas. Lo recomiendo.

Reseñado en PC con una copia entrega por LEAP Game Studios.

