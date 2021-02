Las transmisiones en vivo no estarán disponibles debido al copyright de los cortos. | Fuente: Epic Games

Fortnite, en ocasiones, es más que un videojuego: es una red social. Por lo mismo, sus creadores, Epic Games, incentivan que grupos de amigos pasen tiempo dentro de ella con distintos eventos virtuales masivos.

El último de ellos se llevará a cabo este sábado 20 de febrero cuando el videojuego se convierta en una sala de cine y se transmitan una serie de cortos animados para los jugadores.

Noche de Cortos en Fiesta Magistral

El sábado por la noche, el battle royale pasará una serie de cortos en “La Gran Pantalla”, en un escenario diseñado, así como cuando apreciamos algunos conciertos como el de J Balvin.

El evento durará 30 minutos e iniciará en los siguientes horarios:

México: 13:00 h

Perú 14:00 h

Ecuador 14:00 h

Colombia 14:00 h

Bolivia 15:00 h

Venezuela 15:00 h

Argentina 16:00 h

Chile 16:00 h

Paraguay 16:00 h

Uruguay 16:00 h

Brasil 16:00 h

Los cortos llegarán con subtítulos que el usuario escoja, pero no podrán ser grabados por programas externos debido al copyright. Así como en el cine.

Para celebrarlo, también habrá un gesto llamado “Palomitas” para que la experiencia sea completa.

Dale like al fanpage de PROGAMER en Facebook para mantenerte actualizado con las últimas noticias de videojuegos, anime, comics y cultura geek. Además también puedes escuchar nuestro PROGAMER Podcast en RPP Podcast, iTunes y Spotify. Para escucharlo mejor, #QuedateEnCasa.