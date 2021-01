Epic Games anuncia varios cambios y los premios de los próximos campeonatos en Fortnite. | Fuente: Fortnite

Epic Games confirma que Fortnite tendrá un premio acumulativo de 20 millones de dólares durante todo el año 2021, sobrepasando los US$ 17 millones del año pasado, aunque no alcanza el premio masivo de la Copa del Mundo de Fortnite de 2019, la cual fue de US$ 30 millones.

Esta noticia llega cuando Epic Games proporcionó detalles sobre la última temporada de Fortnite Champion Series (FNCS), el nivel de competición más alto del juego.

El desarrollador informó que las competencias se realizarán de manera online, y hoy reveló más detalles sobre el calendario. A partir del 4 de febrero, comenzarán los clasificatorios y las finales se realizarán el 12 de marzo.

“Nuestro objetivo general es crear una mejor consistencia a lo largo del año y unir las temporadas 2021 para una experiencia más cohesiva”, dice Epic. La compañía añadió una serie de cambios de formato y puntuación, las cuales puedes consultarlas en el blog de Epic.

Con respecto al premio acumulado, habrá cuatro temporadas de la FNCS en 2021, con un total de US$ 3 millones en premios para cada uno. Sin embargo, Epic anuncia que habrá torneos adicionales en camino, las cuales sumarán un total de US$ 8 millones como premio.

"También tenemos planes para las competencias de mediados y finales de año en las que reuniremos a los mejores jugadores de FNCS de cada región en múltiples formatos competitivos", explica la compañía.



Además, Epic Games anuncio su nuevo evento en Fortnite donde podrás conseguir kits de más de 20 equipos de fútbol y participar de la Copa Pelé.

