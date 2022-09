Ufotable, estudio responsable de Kimetsu no Yaiba y las películas de Fate/stay night, trabajará en el anime de Genshin Impact. | Fuente: HoYoverse/ufotable

Genshin Impact, videojuego desarrollado por el estudio chino HoYoverse (antes MiHoYo), tendrá una adaptación animada y estará a cargo de Ufotable, estudio responsable de populares animes con una gran calidad visual como Kimetsu no Yaiba, Fate/Zero, Fate/stay night: Unlimited Blade Works y Fate/stay night: Heaven’s Feel.

HoYoverse, compañía detrás del título, confirmó que el proyecto ya está en desarrollo durante su panel en Tokyo Game Show 2022 (TGS), el evento más importante de la industria de los videojuegos en Japón. La firma china brindó un vistazo de lo que los fans de su franquicia podrán esperar cuando la serie animada se estrene en el futuro.

Genshin Impact se expande a otros medios

Desde su lanzamiento en septiembre de 2020, Genshin Impact se convirtió en uno de los videojuegos más populares de los últimos años debido a la dedicación de sus desarrolladores, su estética anime, su disponibilidad tanto en consolas y PC como en celulares y, por supuesto, su formato free to play. El título puede disfrutarse totalmente gratis en cualquiera de sus plataformas.

Para continuar con tan buen momento, HoYoverse oficializó la incursión de su franquicia en otros medios y formatos. Tal como reveló en su conferencia, Genshin Impact y Ufotable, que además ya ha participado en varios proyectos relacionados con videojuegos como Tales of Arise y Code Vein, mantendrán una colaboración a largo plazo que nace con esta serie animada en específico.

Por ahora, HoYoverse no ha revelado alguna ventana de lanzamiento en concreto pero, considerando el nivel de producción de anteriores trabajos de Ufotable, es probable que el proyecto todavía esté un tanto lejos de ser estrenado.

Avance conceptual - Lanzamiento del proyecto a largo plazo de Genshin Impact



¡Viajemos hacia un nuevo mundo lleno de aventuras!

El proyecto de colaboración a largo de plazo entre Genshin Impact y ufotable da su inicio oficialmente.https://t.co/DcOja2UIiW#GenshinImpact — Genshin Impact ES (@genshinimpactes) September 16, 2022

Otros anuncios de Genshin Impact en TGS 2022

Además del anuncio oficial del anime, HoYoverse también confirmó que nuevo contenido llegará pronto a Genshin Impact mediante su actualización 3.1. Desde el 28 de septiembre, se incluirán nuevas zonas, personajes, enemigos, minijuegos y otros elementos al videojuego.

La versión 3.1 de Genshin Impact llevará por título “King Deshret and the Three Magi” y puedes ver el tráiler a continuación.

