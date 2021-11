Los juegos saldrán a la venta este 11 de noviembre. | Fuente: YouTube

Rockstar Games anunció, tras una serie de filtraciones, el lanzamiento de la trilogía remasterizada de Grand Theft Auto (GTA), con los clásicos, GTA III, San Andreas y Vice City regresando con modelos mejorados y adaptados a las nuevas consolas.

Sin embargo, su salida al mercado este 11 de noviembre se ha visto envuelto en un silencio oficial de la compañía, la cual ha revelado muy pocos artes e imágenes de cómo se verán los juegos en las consolas de nueva generación.

Pese a ello, los jugadores e insiders siempre están un paso adelante y nos traen vistazos del juego que se lanzará este jueves.

¿Mejoró o no la remasterización de la trilogía de GTA?

VGC ha recopilado tres videos de YouTube y Reddit en la que se muestra la jugabilidad de las remasterizaciones.

Muestran la nueva interfaz de usuario de la rueda de selección de armas de los juegos, que han heredado de juegos posteriores de GTA, y dan una idea de cómo funcionan en la práctica los controles inspirados en Grand Theft Auto V.

Asimismo, el video de Vice City parece incluir imágenes del jugador activando un código de trampa y apareciendo en un tanque.

Otras mejoras prometidas incluyen gráficos revisados, una mejor navegación a través de los minimapas de los juegos y características modernas de calidad de vida como Logros y Trofeos en Xbox y PlayStation respectivamente. En Switch, el juego contará con controles de puntería y pantalla táctil controlados por movimiento, y en PC los juegos serán compatibles con la tecnología DLSS de Nvidia.

GTA: The Trilogy – The Definitive Edition llegará a Nintendo Switch, PlayStation 4 y 5, Xbox One y las consolas Series X / S más nuevas, y PC, a un precio de 60 dólares en formato digital. El lanzamiento físico será el 7 de diciembre y los celulares tendrán que esperar unos meses más para tener una copia del juego.

