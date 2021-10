Rockstar Games anuncia una remasterización de sus tres juegos clásicos de GTA. | Fuente: Rockstar Games

Rockstar Games anuncia oficialmente Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition, el cual llegará a PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC y Switch a finales de este año, además de consolas antiguas como PS4 y Xbox One, mientras que los puertos para iOS y Android se lanzará recién en 2022.

Luego de dos meses de rumores, Rockstar anunció hoy una trilogía reempaquetada y remasterizada de juegos anteriores de Grand Theft Auto. Los títulos incluyen Grand Theft Auto 3, Vice City y San Andreas con imágenes mejoradas.

La desarrolladora de GTA promete "actualizaciones generales, incluidas mejoras gráficas" con respecto a las entregas anteriores.

Sin noticias de GTA 6



Grand Theft Auto III fue su primer juego en explorar un escenario en 3D, mientras que Vice City y San Andreas expandieron las experiencias virtuales y son consideradas por muchos como los mejores títulos de la época.

Rockstar Games no ha anunciado una fecha exacta de lanzamiento, pero promete versiones para consolas y PC para "más adelante este año".

Cabe resaltar que los usuarios se emocionaron con el anuncio de Rockstar Games porque pensaban que sería la sexta entrega de Grand Theft Auto, incluso el hashtag 'GTA 6' es tendencia en Twitter.

