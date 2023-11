Gunbound vuelve a los celulares y se despide del combate por turnos

Gunbound vuelve (otra vez) con una propuesta centrada en los celulares.

Sofnyx lanzará este lunes Gunbound R, un juego que cambia un aspecto fundamental que nos acompaña desde su versión original de 2022.

Gunbound R y su gran diferencia

Gunbound R se despide de los tiros por turnos para incursionar en el combate en tiempo real.

Softnyx busca con esto brindar partidas más dinámicas y rápidas, que durarán 3 minutos.

A la vez, intenta atraer a nuevos usuarios que no están familiarizados con el clásico Gunbound.

“Gunbound R ha bajado notablemente la valla de entrada para que los usuarios que no conocen el Gunbound antiguo puedan disfrutarlo también. El juego tiene lindos gráficos estilo animé de acuerdo a la petición de los usuarios. Además, se le ha equipado una función de orientación automática para que puedas golpear fácilmente a los enemigos cercanos solo presionando una vez. Si no estás familiarizado con el juego, ya no tendrás que preocuparte, ¡es fácil, divertido y cualquiera puede disfrutarlo”, explica Softnyx en un comunicado.

Gunbound R llega desde este lunes para Android y iPhone.

Este es uno de los tantos regresos de Gunbound, con la versión Gunbound T despidiéndose tras menos de seis meses en línea este 2023.