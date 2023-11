Song of Nunu: ¿Vale la pena este videojuego basado en League of Legends?

Riot Games, 10 años después, está haciendo gala de la S de su nombre (gameS) con el lanzamiento periódico de títulos spinoff de su ya clásico League of Legends. A través de la iniciativa Riot Forge, ahora el universo de Runaterra está llegando a nuevos géneros, dándole la prioridad a diversos personajes de este variopinto mundo mágico.

Y es así como llegamos a Song of Nunu, un juego que se adentra en la complicidad de Nunu y Willump, dos queridos personajes del MOBA. Creado por Tequila Works, un estudio español que ha tenido grandes entregas como RiME o Deadlight, este videojuego se centra en la narrativa y en la resolución de puzles. ¿Vale la pena considerarlo en nuestro listado de fin de año?

Nunu y Willump, una amistad única

Nunu es uno de los campeones que merecidamente han recibido el protagonismo con un propio videojuego. Es una elección obvia, especialmente por Willump, el tierno yeti que lo acompaña.

La complicidad de ambos es profundizada de excelente manera en el videojuego. El pequeñín lleva una responsabilidad muy grande a sus espaldas: encontrar a su madre. Esta búsqueda lleva al par a explorar el helado mundo de Freljord, un viaje que nos cuenta, especialmente a los jugadores de League of Legends, el trasfondo de Nunu con este universo, además de su conexión con otros personajes como Lissandra, Braum u Ornn.

La sincronía entre los personajes es excelente y te hace querer más. Fuente: Riot Forge

Nuestro yeti es uno de los últimos en el mundo, pero gracias al videojuego conocemos por qué. Es una aventura que, conforme pasan los minutos, sabes que te recompensará el corazón y que sientes que tendrá un final feliz para ambos, un hecho debatible en cuestión de gustos (a todos no nos gustan los finales predecibles o siempre positivos). Ese peso narrativo, más allá de cualquier discusión) es reconfortante y muy disfrutable.

Me culpo de no evitar hacer las referencias necesarias a League of Legends. En lo personal considero que estos juegos, aunque ciertamente siempre querrán atraer a nuevo público, buscan principalmente canalizar y fidelizar a los propios jugadores del exitoso esport, dándoles esa oportunidad de explorar nuevos mundos con formas muy diferentes de jugar sin salir del todo de Runaterra. Pero si me lo preguntas, siento que el jugador ajeno a este universo sí podrá ser compatible con esta narrativa.

Pasar el juego nos tomará unas 6 o 7 horas terminarlo. Pero para sacar todos los logros, sí será necesario un segundo recorrido más minucioso.

Willump es uno de los personajes que más se necesitaba profundizar sobre su origen.Fuente: Riot Forge

Exploración 3D con rompecabezas sencillos

El gameplay de Song of Nunu es quizás donde encontremos más puntos de crítica, no por ser malo, sino por su falta de riesgos.

Estamos hablando de exploración en 3D en donde, principalmente, el jugador tendrá que resolver puzles sencillos para proseguir su camino. Nos haremos del yeti para aprovechar su fuerza y poder escalar montañas o nos repartiremos tareas para poder sincronizar acciones que nos abran camino en Freljord.

En sí, los desafíos no son mayores en dificultad y solo necesitarás encontrar una pista para poder resolverlos completamente, por lo que su resolución se llevará en cuestión de minutos.

Nunu nos brinda un extra que, a mi gusto, cae perfectamente: tocar una especie de flauta mágica llamada svellsongur. Con ella podremos encantar enormes bichos para que nos sirvan de puentes, podremos tocar melodías para accionar acciones en el entorno o simplemente podremos tocarla para poder conocer cómo estas canciones fueron claves en la vida de Nunu y cómo lo ayudaron a sobrellevar la perdida de Layka, su madre.

Sobre el yeti también accederemos algunas peleas, aunque la verdad, muy sencillas. Combatir contra lobos oscuros se basa en ataques simples o cargados, formando combos, pero muy limitados en números. Cada vez que le bajemos la vida a los enemigos, podremos rematarlos con un ataque especial o simplemente encadenar una serie de golpes y derrotarlos. Ningún encuentro es memorable hasta el gran duelo final, por lo que incluso siento que pudo ser una mecánica que pudo obviarse.

Un punto muy agradable son los minijuegos que existen, como la carrera que tienes con Willump en los primeros minutos o las guerras de bolas de nieve, las cuales son momentos lúdicos muy adorables.

Y en la recta final, encontraremos misiones de sigilo. En este apartado, pienso que se ha querido abordar distintos gameplays de firma ligera, sin presentar un riesgo al usuario para no ahuyentarlo, pero sí considero que pudo haberse refinado aún más.

Aspecto técnico

Visualmente, el juego es muy League of Legends. No es espectacular gráficamente, pero está lleno de detalles de este mundo helado, haciéndonos saber que no estamos en un mapa distinto, sino muy cercano al que hemos leído y conocido a través de la gigante.

Pero sonoramente es donde el juego sí resalta maravillosamente, con un soundtrack basado en instrumentos de vientos que nos pone en ambiente en esta tierna aventura.

El doblaje en español latino también es muy bueno, con las voces originales de los personajes en nuestro idioma. Un gran complemento.

Yo jugué Song of Nunu en PC y tuve problemas en los primeros minutos de juego, con caídas de frames muy constantes. La experiencia mejoró considerablemente pasada la primera hora. No he visto mayores reportes en foros al respecto. Después de ello, tuve un bug en la tercera o cuarta hora de juego que me hizo cargar un punto de control anterior. ¿Errores significativos? No lo creería, pero sí es la primera vez que me pasa con algún juego de Riot Forge.

¿Vale la pena Song of Nunu: A League of Legends Story?

Tengo muchos reparos en el apartado jugable de este juego, pero la tierna conexión entre Nunu y Willump pesa mucho más.

Song of Nunu prioriza la narrativa y, aunque deja lagunas en cómo se juega y en la dificultad de ella, se sigue sintiendo como un producto sólido bajo el paraguas de League of Legends.

Dicho esto, también es el título spinoff más familiar que sacado Riot Games hasta la fecha, lo cual lo hace mucho más importante porque puede llegar a más personas a adentrarse en este grandioso pasatiempo.