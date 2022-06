El desarrollador y editor Frostburn Studios ha anunciado oficialmente el final de Heroes of Newerth. | Fuente: Frostburn Studios

Luego de 12 años de funcionamiento, Heroes of the Newerth (HoN) dejó de operar este lunes 20 de junio de 2022.

Su desarrolladora, Frostburn Studios, había anunciado este cierre a finales del 2021, pero, tras meses sin noticias, el fatídico día llegó.

El fin del juego

HoN estaba basado en el Dota original, un mapa personalizado del videojuego Warcraft III: The Frozen Throne.

Heroes of Newerth se lanzó en versión beta en abril de 2009 antes de lanzarse por completo el 12 de mayo de 2010. Pese a ser lanzado como un juego de pago (30 dólares), tuvo una recepción positiva y continuaría manteniendo una sólida base de jugadores en los próximos años, alcanzando un máximo de 150 mil usuarios simultáneos en mayo de 2013 después de convertirse en gratuito.

El MOBA no solo fue un éxito temprano, sino que el juego también tuvo una fuerte escena competitiva, albergando torneos globales de deportes electrónicos masivos que estaban llenos de nombres con los que los fanáticos actuales de Dota 2 probablemente estén muy familiarizados.

HoN fue creado por S2 Games, pero pasó a manos de Frostburn Studios en 2015.

¿Por qué murió HoN?

Tras tener una fase beta free to play, con más de 3 millones de cuentas únicas. HoN el pago de 30 dólares espantó a muchos jugadores que estaba esperanzados desde su beta. En ese momento, League Of Legends estaba dándose a conocer con su modelo gratuito, por lo que este videojuego terminaría llevándose a aquellos jugadores que huyeron del modelo de pago de Heroes of Newerth.

En 2011 fue anunciado el torneo de 1 millón de dólares de Dota 2 por parte de Valve con Icefrog como director, llevando la competencia mucho más lejos. Tras el bajón de gente que tuvo HoN, el 29 de julio del 2011 el juego cambió su modelo a gratuito, dejando a muchos usuarios descontentos, ya que pagaron el juego pensando que sería exclusivo solo para los que confiaron en ellos.

El otro factor importante fue su tardío interés en los torneos. Mientras que su competencia se enfocaba con ahínco en esa parte, Heroes of Newerth tardó mucho en organizar competencias, tanto así que su escena fue mudándose a Dota 2 que era más parecido a HoN y estaban apoyando la competitividad con torneos como The International. Los jugadores PPD, EternalEnvy, Fly, Notail o Moonmeander fueron jugadores profesionales de HoN antes de llegar a Dota 2.

