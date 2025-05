"¡Estoy en el juego!": IShowSpeed enloquece tras 'verse' en GTA 6 por un detalle en el segundo tráiler

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Como era de esperarse, el segundo tráiler de Grand Theft Auto VI, desató una avalancha de reacciones en redes sociales. Desde comentarios hasta videos de análisis, los creadores de contenido más populares no tardaron en sumarse a la conversación.

Entre ellos, figuras del mundo del streaming como TheGrefg, Elxokas e IlloJuan compartieron sus impresiones del esperado título de Rockstar Games. Sin embargo, una de las reacciones que más dio que hablar fue la del conocido streamer IShowSpeed.

Durante una transmisión en vivo, IShowSpeed -cuyo nombre real es Darren Jason Watkins Jr.- reaccionaba al tráiler acompañado de su hermano. Fue en ese momento cuando, al detener el video en el minuto 2:30, ambos notaron un detalle: un letrero dentro del juego con la palabra 'Watkins', coincidente con el apellido del streamer.

Dicho letrero parece ser que forma parte de un negocio ficticio llamado 'Watkins Auto Parts', un taller dentro del universo del juego. A pesar de que solo se trataba de un cartel, Speed no dudó en expresar su emoción: "¡Estoy en el juego! ¡Estoy en el juego!".

El supuesto vínculo familiar con 'Watkins Auto Parts'

La situación no terminó allí. Speed sorprendió a todos al afirmar que su bisabuelo habría fundado una empresa real llamada 'Watkins Auto Parts'. Durante la transmisión, realizó una videollamada a su padre, quien respaldó la historia y añadió que el bisabuelo del streamer fue veterano de la Guerra de Corea y, tras su retorno, fundó la empresa en 1950. No obstante, la veracidad de esta historia no ha podido ser confirmada.

Por ahora, no existe ninguna indicación oficial de que Speed tenga un cameo o una participación directa en GTA VI. Rockstar Games es bien conocido por el secreto con el que maneja sus proyectos, y una inclusión de tal magnitud no habría sido revelada tan casualmente. Lo único concreto es la aparición del letrero del taller; que, si bien generó revuelo, no confirma ninguna colaboración entre el streamer y el estudio.

IShowSpeed llamó a su padre en vivo para comentar el supuesto hallazgo en el tráiler de GTA 6.Fuente: YouTube (IShowSpeed)

Entonces, tendremos que esperar hasta el 26 de mayo de 2026, la fecha oficial de lanzamiento del juego tras anunciarse su retraso, para descubrir si realmente nos espera alguna sorpresa oculta… o si todo no fue más que una divertida coincidencia

