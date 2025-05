GTA 6 para PC: Nuevos 'clips' encienden los rumores sobre una nueva versión del juego

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Desde que se lanzó el segundo tráiler de GTA 6, las redes sociales no han parado: miles de clips, imágenes y detalles del esperado videojuego de Rockstar Games han dado la vuelta al mundo. Al final del video, por ejemplo, se muestran los logotipos de PS5 y Xbox Series X/S, confirmando que el juego estará disponible para estas consolas.

Pero hay algo más que no pasó desapercibido por los fanáticos: no se dijo nada sobre si GTA 6 llegará a PC. Esto, como era de esperarse, generó muchas dudas entre quienes prefieren jugar en su computadora o no cuentan con una de las consolas antes mencionadas. Dicho esto, ¿aún cabe la posibilidad de que se lance una nueva versión?

Nuevos clips reviven rumores de una versión de GTA 6 para PC

Después de más de una década de espera, GTA 6 está más cerca que nunca, y con ello surgen muchas preguntas, sobre todo para los usuarios de PC. Aunque GTA 5 está disponible para computadoras desde hace 10 años, no todos recuerdan que la versión para escritorio llegó recién en 2015, dos años después de su debut en consolas. Esta diferencia, por ende, ha hecho que muchos se pregunten si con Grand Theft Auto sucederá lo mismo o si, esta vez, Rockstar Games lanzará todas las versiones al mismo tiempo.

En medio de todas las especulaciones, la buena noticia es que hay señales que invitan al optimismo. Rockstar ha publicado nuevas actualizaciones en su web, donde muestra materiales inéditos de GTA 6. Al navegar por la página, se activan clips breves —que no aparecen en los tráilers— y que han sido rescatados por la comunidad, especialmente por el portal Rockstar INTEL. Aunque apenas duran unos segundos, estos videos corren a 60 fotogramas por segundo (FPS), un detalle técnico que ha despertado fuertes sospechas.

¿Por qué es tan importante ese dato? Pues porque se espera que las versiones de consola, incluidas las de nueva generación como la PS5 Pro, corran el juego a solo 30 FPS. Esto implica que los clips a 60 FPS podrían estar capturados desde una plataforma más potente: ¿una PC? Aunque Rockstar Games aún no ha dado luces sobre un lanzamiento de GTA 6 para esta versión, todo apunta a que esto podría estar más cerca de lo que muchos escépticos creen.

Y es que hay muchas razones para creerlo. GTA 6 lleva más de 12 años en desarrollo, y cuando finalmente se lance, habrán pasado 13 años desde los primeros trabajos. Parte de esa larga espera podría deberse a la ambición del proyecto y, quizá, al deseo de lanzar una versión para PC desde el día uno. Si bien solo el tiempo lo dirá, el reciente retraso en el lanzamiento sugiere que Rockstar está afinando hasta el último detalle para que el juego sea inolvidable.