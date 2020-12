Oddworld: New 'n' Tasty es el segundo videojuego gratuito de Epic Games. | Fuente: Epic Games

Como parte de una promoción navideña, la plataforma de distribución digital Epic Games está ofreciendo videojuegos gratuitos todos los días hasta el 31 de diciembre.

El primero de la lista fue Cities Skylines, y ahora Oddworld: New 'n' Tasty, que normalmente está US$ 29,99, se puede descargar gratis hasta las 11 a.m. del 19 de diciembre. Luego de las 24 horas aparecerá otro título gratis.

Además, como parte de su campaña navideña, Epic Games está presentando descuentos en videojuegos de hasta el 75%, incluyendo Assassin's Creed: Valhalla, Immortals: Fenyx Rising, Godfall, Watch Dogs: Legion, Star Wars: Squadrons y Jedi: Fallen Order.

Por otro lado, se espera que Steam comience la próxima semana con su campaña navideña, incluyendo descuentos y juegos gratuitos.

