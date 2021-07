Christopher Judge interpretando a Black Panther. | Fuente: EW

Christopher Judge, actor de voz que dio vida a Kratos en God of War (2018), dará vida a Black Panther en Marvel’s Avengers, videojuego lanzado en 2020 por Square Enix y Crystal Dynamics.

Judge personalizará al Rey T’Challa en la expansión War of Wakanda, el cual pondrá en relevancia a Black Panther en el videojuego cuando llegue a finales del 2021.

Con miedo a comparaciones

En una entrevista con EW, Christopher Judge mostró su temor ante comparaciones con el fallecido actor Chadwick Boseman, quien le dio vida al personaje en el cine.

"Lo rechacé de inmediato", dijo Judge. "Hay muchas Black Panther, pero realmente no creía que nadie debería volver a hacer T'Challa [después de Boseman]. Las conversaciones reales continuaron y, básicamente, terminé haciéndolo porque mi madre y mis hijos dijeron que, si no lo hacía, me repudiarían".

"Para ser honesto, tenía miedo de que me compararan con lo que Chadwick había hecho tan maravillosamente", continuó Judge. "La única forma en que realmente podía entenderlo era ni siquiera intentar un juego de voces, dejar que mi actuación se mantuviera por sí sola. Puse todo eso en ello y espero que a la gente le guste.".

"La actuación de Chadwick fue la de alguien que tenía más preguntas sobre cómo interpretar el papel de Black Panther y King. Esta versión no tiene esas preguntas", dice Evan Narcisse, el escritor detrás de Rise of the Black Panther de Marvel Comics y que colabora con el juego. "Él ya cree que tiene todas las respuestas. Creo que una de las cosas interesantes de esta expansión es que hay tensión entre él y Shuri", su hermana experta en tecnología, "como no hemos visto antes sobre la mejor manera de hacer avanzar a Wakanda”.

War of Wakanda será gratuito para todos los jugadores del videojuego en PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One y Pc.

