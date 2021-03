Square Enix lanza una nueva entrega de Life is Strange llamado True Colors. | Fuente: Square Enix

La compañía desarrolladora y distribuidora de videojuegos japonesa Square Enix, conocida por sus franquicias como la saga Final Fantasy, Dragon Quest y Kingdom Hearts, realizó su primer evento en vivo llamado Square Enix Presents donde presentó todas sus novedades para los fanáticos.

La desarrolladora presentó Life is Strange: True Colors, el último videojuego de la serie narrativa visual que llegará a finales de este año. También revela más detalles sobre Project Athia, el juego exclusivo de Square Enix para la consola PS5.

Life is Strange

La próxima entrega de Life is Strange se llamará True Colors y está protagonizada por Alex Chen, quien tendrá que desentrañar la misteriosa muerte de su hermano utilizando una habilidad psíquica basada en la empatía.

Además, la primera entrega de Life is Strange y Life is Strange: Before the Storm recibirá mejoras visuales que llegarán a finales del 2021.

Black Panther llega a Marvel's Avengers

Luego del fracaso del lanzamiento de Marvel's Avengers, reportándose 60 millones de dólares en pérdidas, llega un nuevo DLC de Black Panther, cuyo lanzamiento se retrasó el año pasado debido al inesperado fallecimiento de Chadwick Boseman.

Durante la transmisión de Square Enix Presents se reveló que Black Panther llegará al juego a finales de este año en la expansión "War for Wakanda".

Otros anuncios

En el evento de hoy, se reveló que Hitman tendrá un juego móvil llamado Hitman Sniper Assassins que llegará a finales de este año. Square Enix llevará el mapa de Craft Manor a Fortnite el 23 de marzo por el aniversario número 25 de Tomb Raider.

Bubble Bobble 4 Friends llegara a Steam y la serie de disparos de desplazamiento lateral Darius llegará a Switch y PS4 como un remaster en HD llamado Darius Cozmic Revelation.

