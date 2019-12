Apex Legends: Al salir al mercado, muchos jugadores presentían que este título sería el responsable de la caída de Fortnite en los rankings de popularidad pero a pesar de que no fue así, no cabe duda de que Apex Legends es una excelente alternativa por si el Battle Royale de Epic Games no te convence del todo. Toda la experiencia de Respawn Entertainment vuelve a ser plasmada en un increíble shooter que no tiene nada que envidiar a Fortnite.