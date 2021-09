La serie estará basada en la saga de videojuegos homónima. | Fuente: PlayStation

El director de la saga de videojuegos The Last of Us, Neil Druckmann, también asumirá la dirección de un número de episodios de la serie que será lanzada en HBO.

De acuerdo con VGC, Druckmann ha sido enumerado por el Gremio de Directores de Canadá como uno de los cinco directores de la primera temporada de la serie.

Druckman, también copresidente del estudio desarrollador Naughty Dog, nunca ha participado en producciones de este tipo, pero los videojuegos The Last of Us han sido reconocidos (especialmente el primero) como una de las mejores obras argumentales en la industria.

Pese a la insistencia de gran parte de los fanáticos de no lanzar una segunda parte, The Last Of Us: Part II se convirtió en el videojuego más galardonado de la historia con más de 300 estatuillas a Mejor Juego del Año en el 2021.

Aunque muy aclamado por la crítica, la parte 2 dividió a los jugadores, quienes consideraban que se incluyó forzadamente posturas políticas en el juego.

Nombres claves en 'The Last of Us'

La serie de The Last of Us tiene nombres conocidos del mundo cinematográfico en cada uno de sus personajes: Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey), además de Nico Parker como Sarah, Merle Dandridge como Marlene, Anna Torv como Tess o Gabriel Luna (Tommy).

En julio, las fotos tomadas del set de la serie mostraron que el rodaje estaba en marcha en Alberta, Canadá, con calles rediseñadas para parecerse a las calles de Austin, Texas.

Druckmann, el escritor y director detrás de los juegos The Last of Us y Uncharted 4, fue ascendido a copresidente del desarrollador Naughty Dog en diciembre de 2020.

