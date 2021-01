El videojuego no estuvo exento de críticas por su carga narrativa. | Fuente: Naughty Dog

The Last of Us: Part II se convirtió oficialmente en el videojuego con más premios GOTY (al Mejor Juego del Año) de la historia.

La obra de Naughty Dog ha acumulado 261 premios al Juego del Año, superando al anterior dueño de la marca The Witcher 3, obra de CD Projekt Red, quien ostentaba la corona con 260 galardones desde su lanzamiento en 2015.

La lista de títulos con más premios tiene al The Last of Us original en la tercera posición con 254 premios, a Skyrim en cuarta con 227, y a The Legend of Zelda: Breath of the Wild cerrando los cinco primeros con 223 premios.

Los datos han sido revelados por el portal Gameawards.net, que se encarga exclusivamente de monitorear la cantidad de premios GOTY que son otorgados por diferentes medios en todo el mundo.

The Last of Us: Part II se ha llevado los premios más importantes como el de The Game Awards y las premiaciones a lo mejor del año en PlayStation. También triunfó en categorías especializadas como narrativa, dirección y banda sonora.

El juego derrotó en el año a contendientes de primer nivel como The Last of Us: Part II, DOOM Eternal, Final Fantasy VII, Ghost of Tsushima, Animal Crossing: New Horizons y Hades.

