Dota: Dragon's Blood será el nombre de la serie. | Fuente: Valve

De manera completamente sorpresiva, Valve anunció el lanzamiento de Dota: Dragon’s Blood, una serie animada basada en el universo fantástico del videojuego Dota 2 para el servicio de streaming Netflix.

“Estamos emocionados de anunciar una nueva serie de anime que explora el universo de Dota como nunca antes”, mencionó la cuenta de Twitter del videojuego.

Esta serie llegará a la plataforma el próximo 25 de marzo y este es su primer adelanto.

Un lore poco explorado

Defense of the Ancients, o DOTA, es un videojuego con una historia propia que marca a cada uno de sus personajes. Sin embargo, además de una serie de comics y un videojuego alterno que fracasó en el mercado, no ha sabido explotar su universo.

Ahora, con este anime, buscará consolidarse con sus jugadores e intentar ganar más adeptos en esta nueva pantalla. Netflix cuenta con más de 200 millones de suscriptores en el mundo.



El título es el videojuego más popular en nuestro país. Cuenta con, aproximadamente, 2 millones de jugadores peruanos y se consolida como uno de los deportes electrónicos más importantes del mercado.

Dale like al fanpage de PROGAMER en Facebook para mantenerte actualizado con las últimas noticias de videojuegos, anime, comics, tecnología, redes sociales y cultura geek. Además también puedes escuchar nuestro PROGAMER Podcast en RPP Podcast, iTunes y Spotify.