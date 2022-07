Este es el arte oficial para la caja de Bayonetta 3. | Fuente: PlatinumGames/Sega/Nintendo

La espera fue larga, pero por fin tenemos la fecha de lanzamiento de Bayonetta 3. La tercera entrega de la aclamada franquicia de PlatinumGames y Sega llegará en exclusiva a Nintendo Switch el 28 de octubre de 2022.

A través de un nuevo tráiler oficial publicado por el canal de Nintendo en YouTube nos enteramos que la nueva aventura de la Bruja de Umbra será uno de los platos fuertes de la compañía para este año, tras retrasar el estreno de la secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild hasta el 2023.

Con más de tres minutos de duración, la nueva secuencia muestra todo lo que los fans de la saga estaban esperando de un título que lleva el sello del estudio: acción Hack & Slash cargada de violencia y espectaculares efectos visuales, el regreso de viejos conocidos de la protagonista como Rodin, nuevas herramientas para destruir a los enemigos y hasta la incorporación de un nuevo personaje.

Bayonetta 3 llevará a la Switch al límite

Gracias al nuevo tráiler y a la información con la que Nintendo ha actualizado la página del videojuego en su web oficial, los jugadores pudieron enterarse de más detalles sobre lo que les espera en esta entrega. PlatinumGames llevará a Bayonetta y a sus nuevos compañeros a varias partes del mundo como Japón, China y otros países para acabar con la amenaza de los ángeles y demonios que pretenden destruir el mundo.

La protagonista ahora contará con nuevas habilidades de bruja y ya se nos ha adelantado una: Demon Masquerade, un poder que permite canalizar demonios según el arma que Bayonetta esté usando. Además, la incorporación de una bruja novata llamada Viola, que también podremos controlar, añadirá nuevos elementos tanto en la historia como en la jugabilidad.

Bayonetta y Viola, las protagonistas de Bayonetta 3. | Fuente: PlatinumGames/Sega/Nintendo

Es el año de Bayonetta

Por otra parte, PlatinumGames también tiene preparadas novedades para los fans de las anteriores entregas de la franquicia ya que, a través de una publicación de Nintendo en su cuenta de Twitter, se confirmó que una edición física del primer título de Bayonetta llegará a Nintendo Switch el 30 de septiembre de este año.

Por supuesto, como no podía faltar en un estreno exclusivo de la Gran N, se ha confirmado una edición especial del videojuego que tendrá elementos adicionales. En Bayonetta 3: Trinity Masquerade Edition, se incluirá un libro de ilustraciones a color de 200 páginas con el arte del videojuego y tres carátulas para la caja que, al juntarse, forman una imagen panorámica de Bayonetta.

Así luce la edición especial de Bayonetta 3: Trinity Masquerade Edition. | Fuente: PlatinumGames/Sega/Nintendo

Dale like al fanpage de PROGAMER en Facebook para mantenerte actualizado con las últimas noticias de videojuegos, anime, comics y cultura geek. Además también puedes escuchar nuestro PROGAMER Podcast en RPP Podcast, iTunes y Spotify. Para escucharlo mejor, #QuedateEnCasa.