El juego cambiará la fórmula vista en la primera entrega. | Fuente: Blizzard

Luego de años de silencio y pausa, Blizzard ha hecho noticia en los últimos días al anunciar el lanzamiento de Overwatch 2 para octubre de este 2022. Y lo hará con una fórmula muy distinta a la de su entrega original: será free-to-play.

Ante ello, este jueves la compañía ha revelado la hoja de ruta que presentará de cara a lo que será la salida al mercado, pero, aún más importante, el contenido que entregará conforme vayan avanzando los meses.

La hoja de ruta de Overwatch 2

Vayamos por parte. Overwatch 2 saldrá al mercado el 4 de octubre para multiplataformas y tendrá una nueva temporada cada 9 semanas.

La temporada 1, que iniciará con el lanzamiento del juego, traerá 3 nuevos héroes con respecto a la entrega original: Sojourn, Junker Queen (anunciada ya previamente) y un soporte aún no revelado.

Además de ello, tendrá 6 nuevos mapas (incluido Rio de Janeiro que, en conversaciones con los desarrolladores, se ha confirmado la presencia de un easter egg referido a la serie “Chavo del 8”), un nuevo modo de juego (Push), skins nuevos (además de un nuevo rango llamado ‘mítico’) y algo que muchos jugadores esperaban: un Pase de Batalla. Este funcionará como en otros juegos, permitiendo un progreso de forma paga y de forma gratuita, con desbloqueos de acuerdo con nuestro bolsillo (pero siempre solo con efecto cosmético y no de jugabilidad).

El 6 de diciembre iniciará la Temporada 2, con un nuevo héroe tanque, un nuevo mapa, nuevamente más de 30 skins y un nuevo pase de batalla.

Hoja de ruta de Overwatch 2. | Fuente: Blizzard

Para 2023, se espera, de forma similar, nuevos héroes, nuevos mapas, nuevos modos de juegos, pero, principalmente, el nuevo modo jugador contra entorno (PVE), el cual tendrá un gran contenido narrativo para los usuarios.

Repercusiones en el juego

Gracias a una mesa redonda virtual a la que tuvimos acceso y en la que se encontraban el director Aaron Keller, el director de arte Dion Rogers y el responsable comercial Jon Spector, se nos comentó que, desde Blizzard, se está buscando que el juego sea más justo con los usuarios y con los jugadores profesionales.

Como se recuerda, Overwatch 2 está cambiando su jugabilidad para pasar de 6 a 5 jugadores, en una decisión que aseguran que “dará mayor protagonismo a cada uno de los players”. Eso sí, al momento de realizar las modificaciones "siempre intentamos hacer lo que es mejor para el juego y para su gameplay".

Otro cambio sustancial y que toma mayor importancia por la coyuntura es la de los lootboxes. En medio de las grandes críticas que ha recibido Diablo Immortal, juego para celulares de la empresa, Overwatch 2 ha eliminado las cajas de botín, buscando que el jugador compre los cosméticos directamente sin necesidad de suerte o que simplemente se una al Pase de Temporada.

Eso sí, sobre precios, aún quedan dudas. No sabemos cuánto costará el pase, pero tampoco sabemos si es que el modo PvE necesitará de pagos extras para jugarlo. Será cuestión de tiempo el poder conocer estos detalles. “Estoy muy emocionado por la campaña de Overwatch 2 ”, dijo Keller. “Y cuenta una historia completa y lineal con un principio y un final”.

"Tenemos un nuevo modelo de pase de batalla y también tenemos una tienda, por lo que los jugadores tienen mucho más control sobre cómo interactúan con el juego y adquieren contenido nuevo", señala el diseñador principal de héroes Geoff Goodman durante la presentación, a la cual pudimos acceder previo a su lanzamiento público.

Más allá de ello, hay un punto que buscan dejar en claro: Overwatch 2 no sale "completo" no porque no esté terminado, sino porque la creación de contenido será a largo plazo y se buscará, siempre, refrescar la jugabilidad. Según Keller, la nueva estructura estacional le permite al equipo "lanzar cosas cuando estén listas". Eso sí, no se olvida las raíces y eventos como Juegos de Verano, Año Lunar o la festividad de Halloween seguirán regresando recurrentemente.

Beta pronto

Debido al anuncio, Blizzard estará presentando una nueva beta este 28 de junio con la presentación oficial de Junker Queen en mano de los jugadores.

Overwatch 2 llegará a Nintendo Switch, PS4, PS5, PC, Xbox One y Xbox Series X|S, con juego multiplataforma y progresión cruzada en todas las plataformas, este octubre.

