El juego salió a la venta para PS4 y PS5 el 4 de marzo. | Fuente: Polyphony Digital

Aunque, en la actualidad, gran parte de los jugadores a nivel mundial están conectados a internet, un problema o mantenimiento puede causar un apagón en distintos servicios de manera general e incluso un modo singleplayer puede quedarse inutilizable, tal como sucedió con el reciente lanzamiento de PlayStation, Gran Turismo 7.

La enorme comunidad del juego de carreras en PS4 y PS5 se vio imposibilitado de jugar luego de que se anunciara un mantenimiento de servidores por más de 24 horas.

El problema de esto no es que se haya realizado el parche para los servidores, sino que Gran Turismo 7 posee modos de un solo jugador que no deberían necesitar por ningún lado estar conectados online, y que no se pudieron jugar por dicho hiatus.

“Debido a un problema encontrado en la Actualización 1.07, extenderemos el período de mantenimiento del servidor”, reveló el equipo. “Pedimos disculpas por este inconveniente y le pedimos paciencia mientras trabajamos para resolver el problema”.

A pesar de tener una gran cantidad de contenido para un solo jugador, Gran Turismo 7 sigue un modelo de servicio en vivo, lo que hace que gran parte sea inaccesible sin poder iniciar sesión. Esto incluye la campaña principal y el extenso garaje de vehículos que los jugadores han desbloqueado. El creador de la serie, Kazunori Yamauchi , le dijo a Eurogamer que el requisito en línea era "prevenir las trampas".

Regreso a la actividad

En horas de la mañana de este viernes, el juego volvió a ser accesible para la comunidad.

"Inmediatamente antes del lanzamiento de la actualización 1.07, descubrimos un problema en el que el juego no se iniciaba correctamente en algunos casos en las versiones de productos para PS4 y PS5", explica Yamauchi, diseñador de juegos y CEO de Polyphony Digital. “Este fue un problema raro que no se observó durante las pruebas en el hardware de desarrollo o las sesiones de control de calidad antes del lanzamiento, pero para priorizar la seguridad de los datos guardados de los usuarios, decidimos interrumpir el lanzamiento de la actualización 1.07. , y para hacer una actualización correccional 1.08.”

No está claro qué cambios futuros se implementarán en Gran Turismo 7, pero Yamauchi dice que le "duele" no poder explicarlos en detalle todavía. “Realmente apreciaríamos que todos pudieran observar el crecimiento de Gran Turismo 7 desde un punto de vista a más largo plazo”.

