Por la misma pandemia, Niantic, creador del juego, cambió la jugabilidad del título para no salir de las casas. | Fuente: Niantic

Regresamos al 2020. A inicios de la cuarentena generalizada en distintos países del mundo durante el año pasado, se estaba volviendo común ver casos de jugadores de Pokémon GO detenidos y multados por saltarse el confinamiento para jugar. Ahora, con el regreso de esta condición a países de Europa, las mismas situaciones han vuelto a aparecer.

La BBC informa que un hombre del Reino Unido fue multado con 200 libras esterlinas (unos 270 dólares al cambio) luego de que rompiera la cuarentena impuesta en el país tras la segunda ola de contagios por la COVID-19.

El hombre no solo salió de su casa, sino que condujo por 25 minutos por la localidad de Kenilworth. Cuando la policía local lo interceptó, el jugador admitió que estaba tan lejos de su casa porque se había desplazado hasta allí para cazar a las criaturas digitales propias de esa población

Las personas pueden salir de sus domicilios en el países para casos esenciales. Entre esos motivos está el comprar bienes de primera necesidad (comida o medicinas), acudir a algún tipo de servicio social, ir al médico o mudarte de casa. Para trabajar es necesario acreditar que no puedes hacer tu trabajo desde casa. Actividades como salir a hacer ejercicio una vez al día están perrmitidas, pero solo si no sales de la población en la que vives. Jugar Pokémon GO no está entre las actividades primarias.

"Todos tienen un papel que desempeñar para garantizar que se ralentice la propagación del virus", dijo una portavoz de la policía. "Nos gustaría recordarles a las personas que no deben salir ni estar fuera de su casa a menos que tengan una excusa razonable".

Cabe recordar que Niantic ya ha modificado la jugabilidad de Pokémon GO para que la personas no tengan la necesidad de salir de sus casas. Con la modificaciones, aparecerán pokémon más cerca a tu hogar y no tendrás que dar muchos pasos para eclosionar un huevo.

