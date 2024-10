Desarrollador de Pokémon confirma ciberataque y filtración masiva de proyectos e información inédita del videojuego

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Game Freak, la compañía detrás de la popular franquicia de Pokémon, ha confirmado una filtración de datos significativa tras un ciberataque ocurrido en agosto de 2024. La empresa, responsable del desarrollo de los juegos principales de Pokémon, emitió un comunicado en japonés, donde admite que un tercero no autorizado accedió a sus servidores.

Aunque Game Freak ha reconocido la filtración de información personal de 2.606 empleados, incluyendo nombres y direcciones de correo electrónico, informes sugieren que la brecha de seguridad podría ser mucho mayor. Diversas fuentes señalan que la información filtrada va más allá de los datos de los empleados, incluyendo:

Código fuente de juegos anteriores de Pokémon, como Pokémon Oro (HeartGold) y Plata (Soulsilver).

Diseños de Pokémon no utilizados y detalles sobre proyectos futuros.

Nombres en clave de posibles juegos futuros, como 'Gaia' para la décima generación de Pokémon.

Información sobre 'Ounce', el posible nombre en clave de la sucesora de la Nintendo Switch.

Detalles de un supuesto juego multijugador en línea de Pokémon llamado 'Synapse'.

Información sobre 'Ikkaku', el nombre en clave de Pokémon Legends: ZA, que se lanzará en 2025.

Posibles filtraciones relacionadas con una secuela de la película Detective Pikachu y una nueva serie de anime.

► Nintendo y The Pokémon Company presentan una demanda contra los creadores de Palworld

Comunicado de Game Freak

Game Freak se ha disculpado por las molestias y preocupaciones causadas por la filtración. La empresa asegura haber reconstruido y reforzado la seguridad de sus servidores para evitar futuros ataques. También se ha comprometido a contactar individualmente a los empleados afectados.

Hasta el momento, Nintendo y The Pokémon Company no se han pronunciado sobre la filtración. Por su parte, este es el comunicado que brindó Game Freak:

Aviso y disculpa por filtración de información personal debido a acceso no autorizado

Game Freak Co., Ltd. (Sede: Chiyoda-ku, Tokio, Director Representante: Satoshi Tajiri, en lo sucesivo denominada la "Compañía") ha anunciado que, en relación con el acceso no autorizado a nuestro servidor por parte de un tercero que ocurrió en agosto 2024, nuestros empleados Ha salido a la luz que se ha filtrado información personal de nuestros empleados y otras personas se filtró en relación con el acceso no autorizado a nuestro servidor por parte de un tercero en agosto de 2024.

Datos personales de nuestros empleados, etc.*

Elementos: Nombre, dirección de correo electrónico de la empresa

Número de casos: 2 606 *Nuestros empleados, trabajadores contratados por empresas (incluidos los empleados designados por G y ex empleados)

2. Respuesta a aquellos cuya información personal se ha confirmado que ha sido filtrada

Nos estamos comunicando individualmente con los empleados afectados. Para aquellos que no puedan comunicarse con nosotros individualmente debido a su jubilación u otros motivos, se lo notificaremos a través de este anuncio y también estableceremos un punto de contacto para consultas sobre este asunto.

3. Medidas de prevención de recurrencia

Ya hemos reconstruido y vuelto a inspeccionar nuestros servidores, pero reforzaremos aún más nuestras medidas de seguridad para evitar que esto vuelva a suceder.

4. Consultas sobre este asunto

Las consultas de los afectados por este asunto se aceptan en el punto de contacto que aparece a continuación.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis