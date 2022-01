AMLO ya ha criticado a los videojuegos con anterioridad. | Fuente: EFE

El presidente de México Andrés Manuel López Obrador (AMLO) volvió a hacer noticia luego de afirmar que los Reyes Magos ‘ya no quieren traer videojuegos’ a los niños.

La declaración fue realizada durante la conferencia matutina de este miércoles, las llamadas “mañaneras” que realiza el presidente.

De acuerdo con AMLO, en las cartas destinados a los Reyes Magos los niños deberían pedir “ropa y zapatos”. Esto es así ya que, según él, los Reyes Magos ya no quieren entregar aparatos electrónicos que se usan para consumir “contenidos violentos”.

“Para las cartitas… ropas, zapatos. Más ropa y zapatos. Porque ya los Reyes ―Melchor, Gaspar y Baltazar― no quieren estar entregando aparatos electrónicos esos que se usan para ver series con contenidos violentos. Ya no quieren”, aseguró AMLO. “Los mismos Reyes y el elefante y el camello y el caballo, ya no quieren nada que tenga ver con videojuegos. Nada de eso. No, no no. No les gusta ya. (…) Ya no quieren eso, pero mucho amor a todos los niños”.

En contra de los juegos

No es la primera vez que el presidente de México critica a los videojuegos.

Para AMLO, los videojuegos “fomentan la violencia y el racismo”, algo que debe erradicarse en los jóvenes mexicanos.

El presidente también tomó medidas del regreso a clases de los escolares para evitar que sigan “jugando por horas frente a la TV”.

