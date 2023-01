Chad Stahelski, director de las películas de John Wick, estará a cargo de la adaptación a la gran pantalla de Rainbow Six. | Fuente: Ubisoft/Summit Entertainment

Rainbow Six, obra literaria de Tom Clancy que sirvió como inspiración para la franquicia de videojuegos de disparos, llegará a la gran pantalla de la mano de Chad Stahelski, director de la trilogía original de John Wick, y con Michael B. Jordan tomando el rol protagónico. El actor reconocido por su trabajo en Creed, Black Panther y otras películas interpretará a John Clark, un personaje clave en los libros en los que se basa esta saga desarrollada por Ubisoft.

Tal como indica The Hollywood Reporter en un nuevo informe, la cinta será producida por Paramount y será la secuela de Sin Remordimientos (Without Remorse), basada en el libro homónimo de Clancy. Este filme no llegó a estrenarse en cines debido a la pandemia del COVID-19 y llegó directamente a Amazon Prime Video como parte de la estrategia para no perder el trabajo realizado.

La película de Rainbow Six empieza a adquirir forma

Si bien ya se había reportado anteriormente sobre este proyecto, lo cierto es que aún no se tenía a la pieza más esencial detrás de su producción: el director. Ahora que este nuevo informe señala que Stahelski se encargará de este rol en la película, la adaptación de Rainbow Six comienza a mostrarse más sólida. No obstante, aún no se tiene claro si Ubisoft participará en la creación de la cinta ya que ésta tomará a la novela como fuente y no a los videojuegos.

Pese a esto, es un tanto descabellado pensar que la compañía de videojuegos no tendrá algún tipo de trabajo por hacer en la cinta considerando que es gracias a ella que la franquicia Rainbow Six y las obras de Tom Clancy en general han logrado mantenerse vigentes hasta la fecha, más de dos décadas después del lanzamiento de la novela en la que se basan estos títulos.

Chad Stahelski también está a cargo de John Wick: Chapter 4, la cuarta entrega de la saga que se estrenará a finales de 2023. | Fuente: AFP

¿De qué tratará la película de Rainbow Six?

Considerando que se trata de una secuela directa de Sin Remordimientos, la historia de Rainbow Six contará lo que ocurrió con John Clark tras el final de la cinta antes mencionada. Como se recuerda, aquella película terminaba con el protagonista estableciendo un equipo antiterrorista al que nombraría Rainbow. Por ello, lo más probable es que aquí se cuente cómo Clark crea y dirige a este grupo de soldados de élite.

De momento, la película de Rainbow Six no cuenta con una ventana de lanzamiento ni una sinopsis básica respecto a su trama. Este filme sería el siguiente gran proyecto de Chad Stahelski tras John Wick: Chapter 4, el cual se estrenará a finales de 2023 tras sufrir un retraso por culpa de la pandemia del coronavirus.

Dale like al fanpage de PROGAMER en Facebook para mantenerte actualizado con las últimas noticias de videojuegos, anime, comics y cultura geek. Además también puedes escuchar nuestro PROGAMER Podcast en RPP Podcast, iTunes y Spotify.