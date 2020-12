Así lucen los bocetos de algunos personajes para el videojuego. | Fuente: SNK

SNK ha presentado un pequeño teaser de lo que será uno de sus videojuegos predilectos en los próximos meses: The King of Fighters XV.

Esta mañana, a través del medio IGN, el productor Yasuyuki Oda y el director creativo Eisuke Ogura han mostrado los bocetos de tres personajes del juego: Kyo, Benimaru y Shun’ei.

De acuerdo con ellos, KOF XV será “el más ambicioso” hasta la fecha. Aunque no mostraron más imágenes, sí revelaron que el próximo 7 de enero seremos testigos de la presentación oficial del primer tráiler completo.

SNK, su empresa desarrolladora, ha sido adquirida por el príncipe heredero de Arabia Saudita, por lo que KOF, junto a otros juegos como Metal Slug, pasarán a tener dueños propietarios.

Pese a que The King of Fighters XIV salió solo para PlayStation 4 y PC, es muy probable que la secuela llegue a más plataformas, nuevamente siguiendo la línea de Samurai Shodown, que confirmó su lanzamiento en 2019 para PlayStation 4, Xbox One, PC y Nintendo Switch.

