Seguro que alguna vez has probado los juegos de lucha porque se trata de un género muy accesible. Cualquier jugador sin experiencia puede empezar a dar golpes, patadas, puñetazos y otros movimientos en estos combates. La clave de estos juegos también pasa por hacer una buena defensa y es ahí cuando se vuelve más complejo. Los juegos actuales como Street Fighter son cada vez más profundos, pero a continuación tienes los mejores que se han hecho en la historia.

Cada juego tiene sus propias características, en la siguiente lista se recogen los mejores juegos para disfrutar con los amigos en multijugador, local, offline u online.

Top 8 de los mejores juegos de lucha

KING OF FIGHTERS | Fuente: SNK

8- KING OF FIGHTERS '98

The King of Fighters '98, también conocido como The King of Fighters '98: Dream Match Never Ends, es un juego de lucha desarrollado por SNK para consolas domésticas y máquinas recreativas, siendo el quinto juego de la serie. Con esta entrega, muchos jugadores pudieron iniciarse en el género de lucha en sus propias casas, algo que fue determinante para su popularidad. Así que es uno de los mejores juegos de lucha 2D con una jugabilidad más compleja, sobre todo en la ejecución de ciertos movimientos especiales. A pesar de eso, es un juego muy recomendable y entretenido.

MORTAL KOMBAT | Fuente: NetherRealm Studios

7- MORTAL KOMBAT

Es un videojuego de lucha desarrollado por NetherRealm Studios y distribuido por Warner Bros. Interactive Entertainment. Es la novena entrega de la serie y el reinicio de la franquicia con la intención de mejorar sus sucesores.

El clásico arcade tuvo una versión más familiar para las consolas domésticas, incluso había un modo de violencia que se podía habilitar. Esto permitía eliminar o censurar las escenas más sangrientas como los Fatalities de los personajes. Posiblemente se trate del juego de lucha más bestia que se ha hecho y fue el que introdujo algunas mecánicas para poder golpear al rival aunque esté en el aire.

DEAD OR ALIVE | Fuente: KOEI TECMO AMERICA

6- DEAD OR ALIVE 2

Dead or Alive 2 es el segundo juego de la serie de lucha desarrollada por Team Ninja. El sistema de combate se basa en tres tipos de movimientos como los golpes, lanzamientos y agarres, pero muchos ataques pueden aturdir al rival dejándole más expuesto.

Dead or Alive fue un soplo de aire fresco en el género de lucha. Principalmente porque se trata de un juego divertido a nivel jugable y mejoró la fórmula de la primera entrega. Tiene un estilo propio único que lo hace muy atractivo para cualquier jugador, incluidos los veteranos. Y el apartado gráfico es excepcional, donde suceden muchas cosas en pantalla al mismo tiempo.

VIRTUA FIGHTER 4 | Fuente: Sega AM2

5- VIRTUA FIGHTER 4

Virtua Fighter 4 es el cuarto juego de lucha de la serie desarrollada por SEGA, cuya historia está dividida en dos partes. El juego tiene trece luchadores que participan en el torneo por sus propias razones personales, mientras que Judgement Six los usó para recopilar datos para Dural.

El juego tuvo una versión actualizada llamada Evolution que incluyó muchas mejoras respecto a los títulos anteriores. Tiene mejores gráficos, más pulidos, un sistema de clasificación mejorado e incluso un sistema de moneda en el modo Quest. Virtua Fighter 4: Evolution tiene muchos modos de juego especiales, muy arcade para competir contra otros jugadores.

SUPER SMASH BROS | Fuente: Nintendo

4- SUPER SMASH BROS. MELEE

También conocido como SSBM o Melee, es un videouego de lucha desarrollado por HAL Laboratory y distribuido por Nintendo. Inolvidable es Melee, una entrega del popular juego de lucha que reunió personajes Mario, The Legend of Zelda, Star Fox y Pokémon. Con este juego, la saga dio un salto de calidad después de lo que se había visto en Nintendo 64. Tiene un apartado gráfico muy llamativo y el modo multijugador era una de sus mayores virtudes para poder disfrutar con los amigos de combates muy locos.

TEKKEN | Fuente: Bandai Namco

3- TEKKEN 3

Tekken 3 fue todo un fenómeno en PlayStation, siendo uno de los mejores juegos de lucha de la plataforma. Esto tan sólo anticipó lo que estaba por venir en la serie que siempre se ha caracterizado por ser más accesible que otras. Es perfecto para jugar con los amigos y crear coreografías perfectas de ataques, lanzamientos y demás movimientos disponibles.

SOUL CALIBUR | Fuente: Bandai Namco

2- SOUL CALIBUR





Es un juego de lucha 3D lanzado originalmente en recreativas hasta su lanzamiento en Dreamcast. Soul Calibur introduce movimientos tridimensionales para moverse por el escenario con pasos laterales. Esto da mayor perspectiva visual del combate y profundidad de campo. Por tanto, también es un título más estratégico que permite iniciar un movimiento antes de recuperarse del anterior, así que las batallas se convierten en una sucesión rápida de acciones.

STREET FIGHTER | Fuente: Capcom

1- SUPER STREET FIGHTER II

Super Street Fighter II es un juego de lucha perteneciente a la popular serie desarrollada por Capcom. Street Fighter no necesita presentación alguna, ya que es considerado el padre de los juegos de lucha. Este título retro tiene gráficos más sofisticados e introdujo nuevas características respecto a otras entregas. Sin embargo, es un juego muy arcade que regresó con sus protagonistas más emblemáticos y les dio nuevas técnicas especiales para lucirse. Un juego totalmente imprescindible.

