La expansión de The Sims 4, My Wedding Stories, no podrá ser descargada por usuarios rusos, debido a una "ley anti-gay". | Fuente: The Sims

Electronic Arts ha tomado la decisión de no vender el paquete de expansión llamado 'My Wedding Stories' de The Sims 4 en Rusia. Esta medida se da debido a que el país más grande del mundo cuenta con una ley contra la propaganda homosexual, la cual ha sido criticada por muchas organizaciones LGTBIQ del país.

La nueva expansión de The Sims 4 es un paquete para descargar y que permite a los jugadores crear bodas dentro del juego de simulación.

La promoción de 'My Wedding Stories' se centra en una pareja lesbiana, llamadas Camile y Dominique, mientras planifican la gran boda de sus vidas.

Propaganda homosexual

Los desarrolladores del juego han definido la importancia de este nuevo paquete de The Sims 4. "Apostamos por la libertad de ser quién eres, de amar a quien amas y de contar las historias que quieres contar".

Pese a las presiones gubernamentales sobre el nuevo paquete de The Sims 4 los programadores indican que su compromiso con la comunidad LGTBQI+ es más conjugado. "Nos mantenemos firmes en ese compromiso destacando y celebrando historias como la de Dominique y Camile."

El estudio tiene la capacidad de adaptarse a las condiciones de cada gobierno, e incluso modificar la trama de Camile y Dominique, pero "hemos tomado la decisión de renunciar al lanzamiento de ¡Sí, quiero! Donde nuestra narrativa requiriese cambios a causa de las leyes federales", pese a que eso implique que los usuarios rusos no puedan adquirir el último paquete de The Sims 4.



