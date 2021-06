El sucesor de Left 4 Dead llegará este año en octubre. | Fuente: YouTube

Hoy, durante el Summer Game Fest se presentaron una serie de teaser y nuevas versiones de muchos juegos. Este pre evento da inicio a los largos días del E3 2021 que comenzará el 12 de junio.

Geoff Keighley fue el encargado de presentar los anuncios de este Summer Game Fest en todas sus redes principales. Conoce aquí todos los videojuegos presentados en este pre evento de E3 2021.

Jurassic World: Evolution 2

Esta nueva edición de Jurassic World fue presentado por Jeff Goldblum durante el Summer Game Fest y llegará antes de fin de año para Steam, PS5, PS4, Epic Games, Xbox Series X/S y Xbox One.

Back 4 Blood

Back 4 Blood, el tan esperado sucesor de Left 4 Dead ya está cerca. Durante el Summer Game Festival se presentó este nuevo juego zombie con mejores gráficas, nuevos monstruos y retos más extremos.

El título se lanzará el 12 de octubre en PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS5 y PS4. El acceso anticipado a la beta abierta, junto con el pre-order, estará disponible desde el 15 de agosto.

Monster Hunter Stories 2

El juego desarrollado por Capcom, Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, se lanzará a nivel mundial el 9 de julio de 2021. Sin embargo, puede pre ordenarlo desde hoy.

Among Us Roadmap

El juego más popular de la pandemia, Among Us está lanzando un nuevo modo llamado Hide and Seek, nuevos roles, mapas, animaciones de muerte, varios diseños de visores y colores para los muñequitos.

Stranger Things x Smite

El crossover entre Stranger Things y Smite: Battleground of the Gods llegará con un pase de batalla el 13 de julio de este año, incluye nuevos personajes.

Blood Hunt

Los fanáticos de Vampire: The Masquerade están emocionados porque está en camino un nuevo título basado en la franquicia con estilo Battle Royal. Blood Hunt coge el universo de Vampire para una experiencia de enfrentamiento entre grupos. El equipo prepara una beta cerrada y en las próximas semanas detallaran las fechas de lanzamiento





