Desarrolladora cierra 4 días después de lanzar un juego y se queda con el dinero de sus usuarios

The Day Before fue desarrollado durante 5 años y prometía ser un enorme juego de mundo abierto apocalíptico. 4 días después de su lanzamiento, su desarrolladora ha decidido cerrarlo.

Un caso grave ha ocurrido en el mundo de los videojuegos. La empresa desarrolladora Fntastic ha anunciado su cierre 4 días después del lanzamiento de su esperado título The Day Before, un mundo abierto que llegó desastrosamente al mercado.

¿El peor de los problemas? Pese a estar solo cuatro días operativo, la empresa no devolverá ningún centavo a los jugadores, en un movimiento que ya ha sido denominado como un “timo”.

El caso

The Day Before fue revelado por primera vez en 2021, mostrando imágenes de un gran mundo abierto de apocalipsis zombie en calidad multijugador. El anuncio, que duró 5 minutos, llamó la atención de la comunidad, los cuales ya esperaban con ansias este lanzamiento.

Pero su camino estuvo lleno de baches. El primero fue en 2022, cuando la empresa fue denunciada de usar el trabajo de colaboradores sin ningún tipo de remuneración, a lo que se defendió señalando que “los valores de la empresa se basan en la idea del voluntariado”.

También enfrentó múltiples retrasos, acusaciones de plagio e incluso una disputa sobre marcas registradas.

Pero llegó 2023 y todo empezó a marchar bien, incluso para señalar el lanzamiento anticipado del juego para el 7 de diciembre.

No obstante, todo volvería a marchar mal. 3 días antes de la salida al mercado, Fntastic emitió un comunicado agradeciendo toda la espera por el juego, pero también advirtiendo que The Day Before saldría con una gran cantidad de problemas, por lo que pedían encarecidamente a la comunidad no llamarlos “estafadores” y que estarían dispuestos a trabajar extra para arreglar el juego.

La salida y el terrible comunicado

The Day Before salió incluso peor de lo que se pensaba. Decenas de errores, bugs, glitches y crasheos inundaron los servidores del videojuego, el cual fue rápidamente calificado como uno de los peores de Steam.

Lo peor es que la comunicación de la empresa fue igual de terrible. Los moderadores del canal de Discord del juego cerraron el centro de debate, señalando que “la abrumadora toxicidad que actualmente tenemos no podemos gestionar de forma eficaz”. Ellos advirtieron que “deben canalizar todos los informes de errores al equipo de desarrollo y no podemos lograrlo si no se nos permite compartir esos informes”.

Ahora, en un nuevo episodio de este tormentoso camino, Fntastic emitió un comunicado señalando el cierre del estudio. ¿Lo peor? Permitiendo que los jugadores solo entren 4 días al servicio, no devolverán ningún centavo de los 39 dólares pagados por ellos.

"Desafortunadamente, The Day Before ha fracasado financieramente y nos faltan los fondos para continuar. Todos los ingresos recibidos se utilizan para pagar las deudas con nuestros socios", se lee.

Fntastic añade que el futuro de The Day Before y Propnight es "desconocido, pero los servidores seguirán operativos". Se cree que se vendieron cerca de 300 mil copias.