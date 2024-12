The Game Awards 2024: The Witcher 4, Elden Ring y los principales anuncios

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La décima edición de The Game Awards no solo coronó a Astro Bot como Juego del Año (GOTY), sino que se convirtió en una velada histórica con más de 30 anuncios significativos que marcarán el rumbo de la industria en los próximos años.

CD Projekt Red sorprendió al mundo con The Witcher 4, confirmando oficialmente a Ciri como protagonista. El impresionante tráiler, creado con una versión personalizada de Unreal Engine 5, promete mantener la esencia de mundo abierto y RPG de acción en solitario que caracteriza a la saga. La desarrolladora ha enfatizado su compromiso por evitar los problemas de lanzamiento que afectaron a Cyberpunk 2077.

Naughty Dog dio un salto audaz con "Intergalactic: The Heretic Prophet", abandonando temporalmente The Last of Us. Este nuevo proyecto espacial, dirigido por Neil Druckmann y musicalizado por Trent Reznor y Atticus Ross, presenta a Tati Gabrielle como Jordan A. Mun, una cazarrecompensas varada en Sempiria, un misterioso planeta incomunicado por siglos. El juego, en desarrollo desde 2020, incluye colaboraciones con marcas como Sony, Adidas y Porsche.

FromSoftware expandió el universo de Elden Ring con "Nightreign", un spin-off cooperativo que permitirá hasta tres jugadores explorar una versión reimaginada de Limgrave. El director Junya Ishizaki ha aclarado que no se trata de un juego como servicio, sino de una experiencia paralela que llegará en 2025.

El legendario Fumito Ueda, creador de Ico y Shadow of the Colossus, reveló "Project Robot", mostrando una impactante secuencia donde un joven escala un mech humanoides antes de una devastadora onda expansiva. Aunque los detalles son escasos, la dirección artística sugiere la misma sensibilidad poética de sus obras anteriores.

M-Two Inc. reavivó una franquicia querida con el anuncio de una secuela de Okami, revelada con una emotiva presentación acompañada por una orquesta en vivo.

Mientras tanto, Capcom confirmó el regreso de Onimusha para 2026, respondiendo a años de peticiones de los fans.

Final Fantasy VII Rebirth sorprendió al anunciar su llegada a PC el 23 de enero de 2025, con mejoras visuales significativas y soporte para DLSS y VRR.

Por su parte, Hazelight Studios reveló Split Fiction, una nueva aventura cooperativa de los creadores de It Takes Two, que mezclará mundos de ciencia ficción y fantasía cuando se lance en marzo de 2025.

RGG Studio demostró su ambición con dos anuncios mayores: el esperado regreso de Virtua Fighter y Project Century, un nuevo título ambientado en 1915.

El veterano Yu Suzuki también sorprendió con Steel Paws, un juego móvil para Netflix Games que combina elementos de Mega Man con una narrativa anime.

The Outer Worlds 2 presentó un nuevo tráiler que aborda con humor las críticas al primer juego, confirmando su lanzamiento para 2025 en Xbox Series X/S, PC y PS5.

Borderlands 4 mostró su primer gameplay, manteniendo su distintivo estilo visual mientras introduce nuevas amenazas.