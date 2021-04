El juego fue mostrado en un evento de títulos Indie de Nintendo. | Fuente: Forever Entertainment

The House of the Dead tendrá un remake este 2021 gracias a los estudios Forever Entertainment y Megapixel Studio.

El videojuego, el cual había sido confirmado hace un año por Forever Entertainment, tendrá cambios en su jugabilidad para ser adaptado a las nuevas consolas, aunque, por el momento, solo se ha anunciado para Nintendo Switch.

Este es el primer tráiler de The House of the Dead: Remake mostrado en el Indie World de Nintendo:

Se ha confirmado que The House of the Dead: Remake llegará este mismo 2021, aunque no hay fecha exacta.

Un clásico de clásicos

The House of the Dead es un videojuego de disparos del género rail shooter lanzado el 13 de septiembre de 1996 para las salas recreativas y cuya licencia pertenecía a SEGA.

Utilizando unas pistolas de luz, los jugadores debían aniquilar a hordas de muertos vivientes para poder continuar progresando. Al igual que Virtua Cop y Time Crisis, el juego supuso un rotundo éxito en los arcades y esto permitió que un port a Sega Saturn y PC se desarrollara en 1998.

