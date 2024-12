'The Last of Us Part II' confirma su llegada a PC: ¿cuál es la fecha de lanzamiento?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Al igual que ocurrió durante los Game Awards 2022, cuando se anunció la llegada de una de las franquicias más importantes de PlayStation, 'The Last of Us Part I', a PC para marzo del año siguiente, anoche, en los Game Awards 2024, se reveló que la secuela, 'The Last of Us Part II', llegará finalmente para PC el año que viene.

A través de un tráiler se confirmó que 'The Last of Us Part II Remastered', lanzado en 2024 para PS5 como una versión mejorada del título original de 2020 para PS4, llegará a PC el próximo 3 de abril de 2025. Coincidentemente, se especula que esa misma fecha podría marcar el estreno de la segunda temporada de la exitosa serie de HBO.

Hasta el momento, Naughty Dog, desarrolladora del videojuego, ha confirmado únicamente algunos detalles sobre su llegada a PC, como la fecha de lanzamiento, su disponibilidad en Steam y Epic Games, y que contará con optimizaciones y mejoras para garantizar una experiencia de alta calidad a los jugadores en esta plataforma.

“Estamos muy emocionados de poder llevar 'The Last of Us Part II' a la audiencia de PC […]. Estamos trabajando arduamente para asegurarnos de que el juego se sienta genial en esta nueva plataforma y tenga el alto rendimiento y las sólidas características que esperan los jugadores de PC”, afirmó Matthew Gallant, director del juego.

Naughty Dog anunció que ya es posible agregar 'The Last of Us Part II Remastered' a tu lista de deseos en Epic Games y Steam. Puedes hacerlo a través de los siguientes enlaces:

¿De qué trata 'The Last of Us'?

'The Last of Us' es una exitosa y aclamada franquicia de videojuegos que combina acción, aventura y elementos de supervivencia en un mundo postapocalíptico. La historia se desarrolla en un escenario devastado por una pandemia global que ha transformado a gran parte de la humanidad en criaturas peligrosamente violentas.

En este contexto, los jugadores siguen la relación entre los dos protagonistas principales, Joel Miller y Ellie Williams, que deben enfrentarse a peligros constantes mientras buscan sobrevivir y encontrar esperanza en un mundo oscuro y hostil.

El juego destaca por su narrativa emotiva, donde los temas de la pérdida, la resiliencia y la conexión humana juegan un papel central. Joel y Ellie se ven enfrentados no solo a amenazas externas como los infectados, sino también a sus propios dilemas éticos y emocionales, lo que le da una dimensión más rica a la experiencia.

